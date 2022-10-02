«اليونيسف»: نحرص على وضع الأطفال في صدارة سياسات التغيرات المناخية

قال جيرمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن هناك حرص على أن يكون الأطفال في صدارة السياسات الخاصة بالتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية في التعليم والحماية الاجتماعية، حتى يتمكنوا من التأقلم مع التغيرات الحادثة في المناخ، وعرضتا القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا عن التغيرات المناخية.

من المهم التعرف على أسباب المشكلة التي أدت إلى هذه التغيرات المناخية

وأضاف ممثل منظمة اليونيسف في مصر: «أما بالنسبة للسلوك فيبدأ من السنم الصغير، ينبغي أن يتعلم الأطفال سلوكيات بعينها ومن المهم أيضا أن نتعرف على أسباب المشكلة التي أدت إلى هذه التغيرات المناخية، وأعتقد أنه من السلوكيات المهمة جدا التي من السهل ان يتعلمها الطفل في سن صغيرة، سلوكيات ترشيد استهلاك المياه».

يجب أن يتعلم الطفل كيف يحافظ على الهواء

وتابع ممثل منظمة اليونيسف في مصر: «يجب أن يتعلم الطفل كيف يحافظ على الهواء وأن يعرف الطفل كيف يتخلص من المخلفات بشكل سليم أو يعيد تدويرها»، بدوره قال الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إنه يتم العمل على إبراز جهود مصر في التصدي لتغيرات المناخ، حيث جرى بذل جهود على المستوى السياسي من خلال إطلاق استراتيجية مصر للتغير المناخي 2050 أو خطة المساهمات الوطنية 2030.