عميد الدراسات العليا بـ«عين شمس»: مصر سباقة في مواجهة التغيرات المناخية

قالت الدكتورة نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن يوم الحلول في قمة المناخ COP 27 سيتضمن احتفالات كثيرة من الوزارات والجامعات والمؤسسات المختلفة.

تفاصيل يوم الحلول

وأضافت «دنيا»، في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «يوم الحلول سيتطرق إلى التكيف مع ظاهرة تغير المناخ وسيكون هناك منصة خاصة لذلك لتوعية المواطنين بالتغير المناخي الاحتباس الحراري والفارق بين الطقس والمناخ والتأثيرات المختلفة على القطاعات».

وتابعت عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس: «هناك منصة تتبع نهج التعلم الذاتي الإلكتروني للطالب لمدة 4 أسابيع، حيث يجاوب على أسئلة ويمتحن وفي النهاية يتخرج ويحصل على شهادة دبلوم تدريبي على التغير المناخي حتى يكون لديه وعي كامل في إطار دعم الكلية للدولة المصرية على رفع وعي المواطنين».

المواطنون جزء من منظومة التغيرات المناخية والانبعاثات الضارة

وأشارت، إلى أنّ المواطنين لهم مشاركة في التغيرات المناخية والانبعاثات وليست الشركات والمصانع فقط، لذلك، فإن الكلية تعمل على توعيتهم بالتغيرات المناخية.

وحول الحلول، أكدت أنّ لها أكثر من مجال، مثل ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مشددةً على أن مصر سباقة في الاهتمام بهذه الحلول، إذ أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتحضر للأخضرتم تدشينها منذ عام 2020، وذلك قبل قمة المناخ.

وأوضحت، أن المبادرة تطرقت إلى 6 نقاط كلها ممارسات تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، مثل استخدام الطاقة الجديدة والتوسع فيها بالمصانع والمنازل، وإعادة تدوير المخلفات وتجنب حرقها، وتمكين المرأة وإشراك الشباب في التوعية.