«جبالي» يطالب النواب بتقديم رغباتهم لعضويات اللجان: راعوا تمثيل المرأة والشباب

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بتقديم رغباتهم للانضمام بعضويتهم إلى اللجان البرلمانية، مطالبا بمراعاة التمثيل الملائم للشباب والمرأة وأصحاب الخبرات داخل كل لجنة برلمانية.

وشدد جبالي، خلال كلمته في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، على أنّه حال عدم تقدّم العضو برغبته في التحويل من لجنة إلى أخرى في دور الانعقاد الجديد، سيتم اعتبار العضو مقيدا بلجنته السابقة.

انتخابات اللجان البرلمانية في «النواب»

وانتهت الجلسة البرلمانية الأولى قبل لحظات ولم تستغرق أكثر من 7 دقائق، وتشهد الجلستين المقبلتين من هذا اليوم، إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية.

وتعد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، من أبرز اللجان التي ستشهد انتخابات هذا اليوم، خاصة بعد أن خلا مقعد رئيسها، وهو المهندس أحمد سمير، بعد توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة في التعديلات الوزارية الأخيرة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي .

يذكر أنّ مجلس النواب افتتح جلساته البرلمانية في دور الانعقاد الثالث أمس، وشهدت الجلسة الافتتاحية حراكا كبيرا، وتم إحالة 8 مشروعات قوانين للجان البرلمانية المختصة و7 اتفاقيات دولية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.