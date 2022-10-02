مصرع معلمة صدمتها سيارة قبل بدء اليوم الدراسي بكفر الشيخ

لقيت معلمة لغة عربية بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية بمحافظة كفر الشيخ، مصرعها، صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بعد أن صدمتها سيارة أمام المدرسة التي تعمل بها قبل بدء اليوم الدراسي.

تفاصيل مصرع المُعلمة

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بوصول معلمة لغة عربية بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية إلى مستشفى مطوبس المركزي مصابة بإصابات بالغة وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن المعلمة تدعى «ا. غ. ا»، معلم لغة عربية بمدرسة مطوبس التجارية، وصدمتها سيارة قبل دخولها إلى المدرسة، وتم نقلها إلى مستشفى مطوبس المركزي، وأثناء قيام الأطباء بعمل الفحوصات الطبية اللازمة تبين وفاة المعلمة، وتحرر بذلك المحضر اللازم وجار إخطار جهات التحقيق بالواقعة لاتخاذ اللازم.

تعليم مطوبس تنعى المُعلمة

ومن جانبها، أصدرت إدارة مطوبس التعليمية برئاسة السيد الشافعي، مدير عام إدارة مطوبس التعليمية، منذ قليل، بيانا نعت فيه المعلمة الراحلة وجاء فيه: «داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».