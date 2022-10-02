مصرع شاب وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شاب مصرعه فيما أصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة على طريق «مصر اسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد باستقبال مستشفى وادي النطرون، جثة شاب، و7 مصابين بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة على طريق «مصر اسكندرية» الصحراوي، بالكليو 86 بنطاق المركز.

تحديد هوية الضحية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شعبان رجب محمد، 23 عاما، مقيم المنيا، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى وادي النطرون العام.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من هليل خليل هليل، 23 عاما، مقيم الفيوم، سيد عودة هليل، 29 عاما، مقيم الفيوم، سليمان خليل هليل، 21 عاما، مقيم الفيوم، عادل علي توفيق، 33 عاما، مقيم قنا، توفيق عبدالرحيم توفيق، 37 عاما، مقيم سوهاج، قاسم السيد محمد، 29 عاما، مقيم سوهاج، وآخر مجهول الهوية، باشتباه نزيف بالبطن وكسور متفرقة من الجسم.

ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على الملابسات.