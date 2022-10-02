انطلاق بعثة «هاتس» بمشاركة 80 مشتريا دوليا من 22 دولة

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من بعثة «هاتس 2022»، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، صباح اليوم، وافتتحها المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية ويحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري فعاليات البعثة بالشراكة مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمشاركة أكثر من 80 مشتريًا دوليًا من 22 دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا.

وقال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إنَّ النسخة الرابعة من بعثة «هاتس» تأتي في ظل ظروف صعبة على حركة التجارة نتيجة الأحداث العالمية وموجات التضخم والحرب الأوكرانية الروسية، معتبرا بعثة «هاتس» فرصة ملائمة لزيادة صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، مشيرًا إلى أنَّ النسخ الثلاث الماضية من البعثة ساهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات للقطاعات المشاركة.

زيادة الصادرات خلال أول 8 أشهر من 2022

وكشف «الصياد» على هامش افتتاح البعثة أنَّ صادرات قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ سجلت عام 2020 مستوى مليار دولار تقريبًا، ليرتفع هذا الرقم إلى 1.614 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع 47%، مشيرًا إلى أنَّ صادرات القطاعات الثلاثة خلال أول 8 أشهر من 2022 سجلت مستوى 1.099 مليار دولار لتستمر طفرة القطاعات المشاركة في بعثة «هاتس».

لقاءات ثنائية بين ممثلي 35 شركة مصرية ومشترين دوليين

وأعلن عقد عشرات اللقاءات الثنائية بين 35 شركة مصرية والمشترين الدوليين المشاركين في البعثة، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية للمصانع الهندسية لتعريف المشترين بالإمكانيات الصناعية الهندسية والتطورات الكبيرة في الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية.

وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنَّ البعثة ستعطي دفعة كبيرة للشركات لتعزيز التعاون المشترك مع نظيراتها الأجنبية بهدف زيادة قدرات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة على الارتقاء بمستوى المنتجات المُصدرة، ومساندة الشركات الصغيرة الجديدة في كيفية اختراق ودخول الأسواق والتصدير.

تشكيل فريق عمل لمتابعة اتفاقات «هاتس»

من جهتها، أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تشكيل فريق عمل من المجلس لمتابعة الاتفاقات التي تجرى داخل هاتس، وكذلك تسهيل عقد اللقاءات والاجتماعات على هامش البعثة، كما يتم توفير خدمات الترجمة الفورية للشركات المشاركة تسهيلاً على الجميع للاتفاق على العقود التصديرية.

وأضافت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أنَّ بعثة «هاتس» أحد أهم الفاعليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية سنوياً بهدف مساعدة المصدريين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المائدة والضيافة، لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية.