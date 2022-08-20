عضو «الصناعات الهندسية» يطالب بالتوسع في إقامة معارض السلع المصرية بأفريقيا

طالب فوزي عبد الجليل، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة التوسع في فتح أسواق وإقامة معارض خارجية دائمة للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية، وأن يكون لمصر نصيب في في الواردات الأفريقية التي تستحوذ المنتجات الصينية على نصيب الأسد منها، خاصة وأن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بينها وبين معظم دول القارة، مشيرًا إلى انخفاض تكلفة نقل البضائع المصرية بنحو 4 أضعاف عن مثيلتها الصينية سواء النقل البري أو الجوي أو البحري.

وأوضح «عبد الجليل»، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية والصين يبلغ 254 مليار دولار، بينما حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية ومصر لا يتجاوز 8 مليارات دولار، مؤكدًا أن الأسواق الأفريقية أصبحت محل اهتمام المصدرين المصريين والحكومة المصرية بشكل كبير، في إطار تنفيذ خطة طموحة للوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار، وذلك من خلال إصدار الكثير من القرارات الحكومية المحفزة للمصدرين، مثل دعم الشحن للأسواق الأفريقية وهو القرار الذي سيحفز كثير من المصدرين العازفين عن التصدير لأسواق القارة السمراء، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن، كما تم إعداد خطة شاملة لتدريب المصدرين، لتحقيق هدف زيادة الصادرات، مع التركيز على صغار المصدرين ومنحهم الأدوات اللازمة لزيادة صادراتهم، من خلال تنظيم دورات تتعلق بتسويق المنتجات إلكترونيا، وتسعيرها.

تدشين المعارض الدولية بالقارة الأفريقية

وشدد «عبد الجليل» على ضرورة الاهتمام بتدشين المعارض الدولية بالقارة الأفريقية، إضافة إلى تدشين المراكز اللوجستية التي تساهم في توفير البضائع الحاضرة، التي من شأنها المساهمة في زيادة الصادرات وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في كافة الأسواق، وكذلك استغلال الميزات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي تربط القاهرة مع كافة العواصم الأفريقية.

زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء

وقال عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن من أهم عوامل زيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، تكمن في إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق تصديري في أفريقيا، وإعداد قوائم كاملة للمنتجات التي يرتفع عليها الطلب من المواطن الأفريقي كما يجب أن تعمل الدولة المصرية على تسهيل إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير وقطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مع تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في ملف التصدير.

وأوضح أن مصر وضعت خطة لزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية حتى تصل إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، على أن يكون النصيب الأكبر لدول حوض النيل، فضلا عن حرصها لتوفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني القارة، مضيفا أن مصر تستهدف زيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال العام الجاري، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لتنمية صادرات البلاد إلى القارة، كما تستهدف الدولة زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا لـ10 مليارات دولار بحلول عام 2025.