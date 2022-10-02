ممشى شرم الشيخ السياحي.. مكان ترفيهي للمشاركين في قمة المناخ

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا عن تطوير الممشى السياحي بشرم الشيخ، حيث يبلغ طول الممشى السياحي في شرم الشيخ 6 كيلومترات على الجانبين من طريق السلام، وهو طريق حيوي يربط كل المناطق السياحية المهمة في شرم الشيخ ببعضها البعض.

مقاعد مخصصة للجلوس في البرجولات

وسيكون الممشى مميزًا لعدة أسباب، حيث سيكون مكانا ترفيهيا سيمكن الزائرين والمشاركين في قمة المناخ أن يتجولوا فيه ويستمتعون بأعمال اللاند سكيب والأشجار والخضرة الجميلة، كما أن هناك مقاعد مخصصة للجلوس في برجولات خرسانية وخشبية، وسيكون هناك 82 محلا تجاريا، سيجد فيه السائح كل الخدمات التي قد يحتاجها.

بعد أيام قليلة سيتم الإعلان عن انتهاء المشروع بشكل كامل

الممشى السياحي بشرم الشيخ يتوسطه مسلة فرعونية في طريق السلام الذي يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف للطريق، كما يتضمن الممشى منطقة ترفيهية يكون فيها عدد من المطاعم والخدمات الترفيهية الأخرى، حيث شاهد الجميع إرادة وعزيمة العمال الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا للانتهاء من المشروع في أسرع وقت، وبعد أيام قليلة سيتم الإعلان عن انتهاء المشروع بشكل كامل.