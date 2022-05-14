حملة لإزالة التعديات واستعدادات لافتتاح الممشى السياحي في دهب

بينما جدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التأكيد أن الدولة وجهت بضرورة إزالة أي تعديات على أملاك الدولة، فقد توعد، قبل قليل، بأنه لا تهاون مع أي شخص، مهما كان، يتعدى على أرض ليست ملكه، ويقوم بالبناء في أوقات معينة مثل الإجازات، كما شدد على ضرورة قيام رؤساء المدن بالمرور على كل الأحياء للتصدي لكافة أشكال مخالفات البناء في مهدها.

ربط إدارة التغيرات المكانية مع مدن جنوب سيناء

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إنه جرى ربط إدارة التغيرات المكانية مع كافة المدن على مستوى المحافظة، حيث يجري إخطار رؤساء المدن حال قيام أي شخص بالبناء بصورة غير مشروعة، وأضاف أن الاقمار الصناعية تقوم بتصوير جميع المناطق، وأية منطقة يظهر بها أعمال إنشاء، يجري إرسال الموقع إلى أجهزة المدينة لاتخاذ اللازم، وحذر المحافظ من أية محاولة للتعدي على أراضي الدولة.

إزالة تعديات في مدينة دهب

ومن جانبه، قال اللواء عبدالله عزت الديب، رئيس مدينة دهب في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة إزالة التعديات في المهد، وعدم السماح لأي شخص باستغلال فترة الإجازات والقيام بالتعدي والبناء بشكل مخالف للقانون، موضحاً أنه جرى تنفيذ عدة قرارات إزالة لبعض المباني المخالفة.

وأضاف رئيس مدينة دهب أنه جرى إزالة تعدي بشارع «المشربة»، عبارة عن إنشاء غرفتين على مساحة 70 متراً مربعاً، خلال إجازة عيد الفطر، وعلى الفور جرى إزالة المخالفة بالكامل، وإعادة الشيء إلى أصله، موضحاً أنه جرى إزاله حالة تعديات في المهد، خلف مقابر مبارك القديم، على مساحه 75 متراً مربعاً، وجرى إزالة مخالفة في المهد بشارع «الشيخ جميع»، في منطقة «العصلة»، على مساحة حوالي 80 متراً مربعاً.

تطوير الممشى السياحي بمدينة دهب

وأشار «الديب» إلى أن أعمال تطوير الممشى السياحي بمدينة دهب تسير وفقاً للمخطط الزمني، معتبراً أنه أحد المشروعات الهامة في إطار تطوير المدينة، وقال إن الممشى السياحي يبلغ طوله 1500متر، يجري تنفيذه وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى أنه جرى عمل مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وحارة للدراجات، مع هوية بصرية للمدينة، أسوة بمدينة شرم الشيخ، وتابع أنه من المتوقع أن يتم افتتاح الممشى السياحي بمدينة دهب في شهر أكتوبر من العام الجاري، بعد انتهاء أعمال التطوير.