الممشى السياحي في شرم الشيخ.. مقصد عالمي جديد بمدينة السلام

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022، والذي يتمثل في قمة المناخ، خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة ما يزيد على 30 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة قضايا المناخ، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن «خليج نعمة» هو الممشى السياحي الوحيد بشرم الشيخ، الذي طالما جذب رواد مدينة السلام على مدار السنوات الماضية، لذا تقرر إنشاء ممشى سياحي جديد، ليكون إضافة قوية إلى مدينة شرم الشيخ، ومقصداً سياحياً جديداً لمدينة السلام، التي تستعد لاستقبال ضيوف قمة المناخ.

تفاصيل الممشى السياحي بشرم الشيخ

وقال محافظ جنوب سيناء إن الممشى السياحي الجديد بمدينة شرم الشيخ يبلغ طوله نحو 10 كيلومترات، بعرض 10 أمتار، ويمتد على جانبي طريق السلام، موضحاً أن الممشى سيغير شكل السياحة بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن المشروع يتيح العديد من فرص العمل، حيث يجري إقامة مجموعة من المحلات والبازارات السياحية على جانبي الطريق، مشيراً إلى أن الممشى يشمل مسارات للمشاه والدراجات والكافيهات، ومسرحاً مكشوفاً، ومنطقة شلالات مائية، وحوائط متدرجة وأكشاك، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال «كيدز إريا»، وأماكن ترفيهية.

افتتاح مشروع الممشى الجديد في سبتمبر

وقال المحافظ إن الممشى الجديد يربط بين منطقة السوق القديم وخليج نعمة، ويمثل نقلة كبيرة في شرم الشيخ، مؤكداً أن نسبة تنفيذ المشروع حالياً تتعدى 60%، وتابع أنه تقرر الانتهاء من المشروع وافتتاحه في سبتمبر المقبل، قبل قمة المناخ في شهر نوفمبر 2022، وأضاف أن الممشى يوفر أكثر من 200 فرصة عمل، ويمثل متنفساً لزوار المدينة.

ولفت «فودة» إلى أن المحال التجارية والمطاعم الموجودة على الممشى السياحي الجديد، ستكون ذات طابع خاص، بما يتوافق مع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ.