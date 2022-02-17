محافظ الغربية يوجه بإنهاء تنفيذ الممشى السياحي وتبطين ترع قرى سمنود

أعطى الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم توجيهاته إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة الغربية بالضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من كافة المشروعات الخدمية للمواطنين، على مستوى تبطين الترع وممشى سياحي بنطاق قرى مركز سمنود، حفاظا على صالح العام للمواطنين.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة مشروعات تنفيذية

كما وجه محافظ الغربية بتشكيل لجنة هندسية، تحت إشراف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء للفحص ومعاينة الاشتراطات التنفيذية لضمان جودة التنفيذ وفق جدول زمني خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، أجرى المحاسب إسلام النجار رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، جولة ميدانية لتفقد أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية لإنشاء ممشى سياحي بنطاق مياه ترعة الساحل، لكي تكون متنزها للأسر والعائلات خلال الـ6 أشهر المقبلة.

كما أعطى رئيس المدينة توجيهاته إلى مساعديه ورؤساء الوحدات المحلية القروية، بضرورة متابعة مراحل تنفيذ أعمال تبطين الترع وتنظيم مياه الري ضمن مراحل إنشاء مشروع الممشى السياحي النموذجي، لضمان خروجه في أزهى صوره.

شن حملات مكبرة لإزالة تعديات ومخالفات بناء

في المقابل دشنت حملات إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة، بنطاق قرى مركز سمنود بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، كما أسفرت حملات إزالة تعديات ومخالفات بناء، مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة، عن تنفيذ 4 قرارات إزالة تعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة، بقرى ميت عساس والناصرية وبنا أبوصير، كما تم إحالة كافة المخالفين قانونيا إلى التحقيق بالجهات المعنية.