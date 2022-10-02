وزير الصحة يتفقد تطوير مركز أورام أسوان قبل إدراجه بـ«التأمين الشامل»

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مركز أسوان لعلاج الأورام، لمتابعة معدلات التطوير ورفع الكفاءة، تمهيدًا لإدراج المركز ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضمنت زيارة الوزير، تفقد أقسام «الأشعة المقطعية، والمعجل الخطي، والأشعة التلفزيونية، وأشعة X Ray»، كما تفقد معامل الدم والكيمياء ووحدة العلاج الإشعاعي، مؤكدا أهمية المستشفى في خدمة مرضى الأورام السرطانية.

شرح تفصيلي عن الإنجازات ونسب التردد

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير استمع إلى شرح تفصيلي بشأن الهيكل الوظيفي والإنجازات ونسب التردد، حيث قدّم المركز خلال العام الحالي 100 ألف خدمة طبية، منها 46 ألفا في العيادات الخارجية، فضلا عن إجراء 14 ألف عملية جراحية، وقدّم قسم الأشعة المقطعية خدماته لـ5 آلاف و559، وتردد على قسم الرنين 2377 مواطنا، بينما تم إجراء 2085 جلسة علاج طبيعي، و1002 أشعة ايكو.

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزير اطلع على نسب تردد السيدات على مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، حيث تم تقديم الفحص الطبي لـ7 آلاف و904 سيدة، إلى جانب إجراء 2370 عملية جراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، وذلك منذ أن بدء عمل المبادرات الرئاسية، وحتى اليوم، مضيفا أنّ الوزير أشاد بجودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى الذي تبلغ قدرته الاستيعابية 42 سريرا، و6 أسرة رعاية مركزة، و23 كرسي خارجي كيماوي وتبلغ مساحتها 3846 مترا مربعا.

استحداث وحدة تغذية علاجية بمركز أورام أسوان

وأشار عبدالغفار، إلى إنشاء وحدة للتغذية العلاجية، إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتنظيم قوافل توعوية بمشروع «حياة كريمة» تحت إشراف أمانة المراكز الطبية المتخصصة، كما أن المستشفى قام بتدريب 220 طبيب على الانعاش القلبي الرئوي المتقدم.

ولفت عبدالغفار، إلى أنّ المستشفى يقدّم خدماته العلاجية بعدة تخصصات طبية، تشمل «باطنة أورام، وجراحة أورام، وأورام عظام، وعلاج إشعاعي، وعلاج كيماوي، وطب نووي، ونفسية وعصبية، وجراحة مسالك مناظير مثانة، وطب الأورام، ورعاية مركزة بعد العمليات» إلى جانب عمليات اليوم الواحد «مناظير جهاز هضمي».

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور إيهاب عماد وكيل الوزارة بمحافظة أسوان، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

يذكر أنّ وزير الصحة والسكان، أجرى جولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت «مستشفى كوم امبو المركزي، ومستشفى مركز دراو التخصصي، ومركز تنمية أسرة كوم امبو، ووحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي، ووحدة طب أسرة الجُزيرة، ومستشفى أسوان التخصصي».