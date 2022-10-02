طفل من ذوي الهمم يحصل على جائزة المبدع الصغير في الغناء.. قادرون باختلاف

طفل من ذوي الهمم منحه الله موهبة الصوت العذب، ومن حسن حظه أنه غنى في احتفالية "قادرون باختلاف" أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحكي شرف أحمد، الحاصل على المركز الأول في جائزة المبدع الصغير فئة الغناء، إن أمه وخاله اكتشفا موهبته في الغناء: «كنت بغني ألحان بس الكلمات مكنتش حافظها لحد ما خالي أخدني في استوديو وبدأت أغني».

حصل على تدريب بمركز تنمية المواهب

وأضاف "شرف" خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «قدمت في دار الأوبرا المصرية مع الدكتورة ميرفت فريد التي تدربني في مركز تنمية المواهب، وكان ذلك في السابعة من عمري، في البداية تدربت على السلم الموسيقي، وكنا نغني أمانة عليك ومبيسألش عليّ أبدًا».

سعادة كبيرة لحصوله على جائزة المبدع الصغير

وتابع: «الدكتورة ميرفت فريد اقترحت عليّ أن أقدم في جائزة المبدع الصغير، فقدمت إلكترونيا، وكان المشوار صعبا بالنسبة ليّ، لكن أحمد الله على المركز الأول، لديّ أكثر من موهبة، مثل الغناء والإنشاد وقراءة القرآن، وعندما علم أصدقائي بالفوز بالمسابقة فرحوا جدا بما حققت».

السيسي أفضل رئيس جمهورية يهتم بذوي الهمم

وحول حديثه مع الرئيس السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، قال "شرف": «سالني ما الذي تطلبه، فلم أطلب شيئا لأنني أحبه جدا، وكنت أتمنى أن يسمع صوتي ويراني وألتقط صورة معه، وأهنئه على الجائزة الدولية التي حصل عليها، لأنه أفضل رئيس جمهورية يهتم بذوي الهمم».