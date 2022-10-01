الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية: الرئيس غيّر تاريخ ذوي الهمم في مصر

قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية، إن اهتمام الإعلام بحرب أكتوبر ضروري لتوعية الأجيال الصاعدة وتعريفهم بما قامت به قواتنا المسلحة ودولتنا المصرية في ملحمة حرب أكتوبر المجيدة، لافتة إلى أن الأجيال القديمة كان تهتم بكل تفاصيل حرب أكتوبر من خلال المدارس والجامعات وممارسة الأنشطة التي ترصد وتجسد ملحمة أكتوبر.

اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم

وأوضحت «مبدى» في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية «cbc» أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم وهو يهتم بشكل كبير بفئة ذوي الهمم التي كانت مهمشة لسنوات طويلة، وأصبح حكم الرئيس السيسي فاصلا تاريخيا في حياة ذوي الهمم يوضح الطفرة التي حدثت في حياتهم على مختلف المستويات.

جائزة الرئيس السيسي الحقيقية

وأشارت المهندسة أمل مبدى إلى أن جائزة الرئيس السيسي الحقيقية، هي كم الدعوات التي يتلقاها من الأطفال من ذوي الهمم وأهاليهم، وأصبحت المشاركة في احتفالية قادرون باختلاف حلم لكل طفل من ذوي الهمم، «كلهم نفسهم يقابلوا الرئيس ويشاركوا في الاحتفالية»، لافتة إلى أن تسلم الرئيس السيسي جائزة الأولمبياد الخاص هو جزء من حقه الطبيعي وتقدير لجهده في دعم ذوي الهمم.

تغير تاريخ ذوي الإعاقة

وأكدت رئيس الاتحاد المصري الرياضي للإعاقات الذهنية، أنه يجري التجهيز لاحتفالية قادرون 4 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وهناك إقبال كبير من الأهالي على ترشيح أبنائهم لحضور الاحتفالية ولقاء الرئيس السيسي الذي أضاف للاحتفالية قدرا كبيرا من الأهمية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي غير تماما تاريخ ذوي الإعاقة في مصر من خلال توجيهاته بدعمهم وإصدار التشريعات وتخصيص الصناديق لمساعدتهم.