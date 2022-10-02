رئيس الأولمبياد الخاص بأمريكا: السيسي حريص على دمج ذوي الهمم بالمجتمع

وصف شون فيرسين، رئيس ديوان رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص بالولايات المتحدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس العظيم، قائلا: «كنت مندهشا بما رأيته في مصر، فكان لدينا لقاء رائع مع الرئيس السيسي، والتقينا الكثيرين من أصحاب ذوي الهمم، وعلمت أن الرئيس السيسي عمل الكثير من أجلهم».

المزيد من فرص التعليم الإدماجي للطلاب

وأضاف «فيرسين»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أحد الأشياء التي يجب أن يتم عملها هي أن يكون هناك المزيد من فرص التعليم الإدماجي للطلاب، وجرى مناقشة ذلك مع الرئيس السيسي حينما قابله وفد الأولمبياد الخاص.

وأشار إلى أنه جرى طرح فكرة المزيد من المدارس الحكومية التي تقدم تعليم دمجي لأصحاب الإعاقة الفكرية، متابعا: «رأيت الرئيس السيسي قائدا منحنا الكثير من الوقت، وكان مهتما كثيرا بالأمر، وتحدث معنا عن الرياضات، وما الذي يمكن أن يقدمه لدعمنا والمساهمة في النهضة».

دمج ذوي الهمم بالمدرسة والمجتمع

وواصل: «أشكر جهود الرئيس السيسي على إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعلم مع الأطفال الذين ليسوا لديهم إعاقات، وأن يكون هناك دمج لهم داخل المدرسة والمجتمع وهذا سيكون له أثر كبير على المضي قدما في النهضة بمصر».