عبدالفتاح الجريني يشعل أجواء حفل «رالي المغرب» بعد غياب 5 سنوات

أحيا المغربي عبدالفتاح جريني ليلة ضمن فعاليات «رالي المغرب» التي شارك فيها مع عدد من النجوم العالميين والمغاربة، وذلك بعد غياب 5 سنوات عن حفلات المغرب، وبحضور كل من لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين السابق روني تورياف، والبطل المغربي جمال بن صديق المتخصص في رياضة الكيك بوكسينج، ولاعب كرة القدم الفرنسي تييري هنري، والممثل والفكاهي المغربي وحيد بوزيدي.

وقدم جريني وصلة غنائية مشتركة مع «الدي جي»، تفاعل فيها الحضور مع أغانيه، كما غنى أغنية عيد الميلاد الشهيرة للاحتفال بعيد ميلاد أحد الجمهور وذلك بعد طلب من أصدقائه، فيما شاركت زوجته عبر خاصية «video call» نظرا لتواجدها بمصر.

حفل الجريني في أكادير

حفل الجريني أقيم بساحة الأمل في أكادير وحضره عدد كبير واستمر على مدى أكثر من 4 ساعات، وسيكون انعكاسًا للفخر الموسيقي المغربي والثقافة الأمازيغية، من أجل الاحتفال بساحة فنية مغربية نابضة بالحياة وبمشاركة قائمة واسعة من الفنانين المغاربة والعالميين، الذي يعد بأجواء احتفالية تجمع ما بين الثقافة والرياضة من أجل تغذية الجسد والروح، وسيتمّ على هامش الحدث الرياضي الكبير تنظيم حفلين موسيقيين في كُل من أكادير والعيون، بحضور فنانين وفنانات مغاربة وعالميين سيقدمون عروضهم أمام الآلاف من محبي الموسيقى.