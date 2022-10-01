عبدالفتاح الجريني ينتهي من بروفات حفله في «رالي المغرب»

انتهى منذ قليل، المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني بالتعاون مع الدجي فان من إجراء البروفة النهائية لحفله المقرر إقامته مساء اليوم ضمن فعاليات رالي المغرب، الذي تنطلق فعالياته من 1 إلى 6 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

الجريني يشدو في الحفل بجابرا فان ويا حبيبي

ومن المقرر أن يغني الجريني، عددا من أشهر أغانيه مثل جابرا فان، يا حبيبي، شكرا وعدد آخر من أغانيه التي يحبها ويعشقها جمهوره المغربي، الذي يعود إليه بعد غياب خمس سنوات.

الحفل تحتضنه ساحة الأمل، ويستمر على مدى أكثر من 4 ساعات، ويكون انعكاسا للفخر الموسيقي المغربي والثقافة الامازيغية، من أجل الاحتفال بساحة فنية مغربية نابضة بالحياة وبمشاركة قائمة واسعة من الفنانين المغاربة والعالميين، ويعد بأجواء احتفالية تجمع بين الثقافة والرياضة من أجل تغذية الجسد والروح.

وعقد عبد الفتاح الجريني منذ أيام حفل عقد قرانه على فنانة مغربية تدعى «جميلة»، وكان حفل الزفاف على الطقوس المغربية.

الجريني يحضر لأغنية مصرية

ويستعد الفنان عبدالفتاح الجريني الفترة المقبلة إلى إحياء سلسلة حفلات في عدد من الدول العربية، كما يعمل حاليا على التحضير لأغنيه مصرية.