عبد الفتاح الجريني بعد حفل زفافه: «شكرا لكل اللي فرحوا معانا»

وجه الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، الشكر لكل من قام بإنجاح حفل زفافه الذي أقيم في المغرب، ونشر «الجريني» مجموعة صور من حفل الزفاف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

الجريني: «شكرا لكل واحد ساهم في نجاح هاد العرس»

وعلق الجريني على الصور، قائلا: «لكل الناس اللي فرحوا معانا وفرحوا بينا شكرا بزاف، شكرا على دعواتكم وأمنياتكم لينا بالسعادة، شكرا لكل واحد بارك لينا فالسوشيال ميديا أو حتى فالشارع لما يتلقاونا، شكرا لكل واحد ساهم في نجاح هاد العرس من قريب أو من بعيد، حاسين بالمحبة ديالكم وبالفرحة ديالكم قبل وبعد العرس، الله يفرح قلوبكم كيف فرحتونا شكرًا».

وعقد عبد الفتاح الجريني منذ أيام حفل عقد قرانه على فنانة مغربية تدعى «جميلة»، وكان حفل الزفاف على الطقوس المغربية.

الجريني يحضر لأغنية مصرية

ويستعد الفنان عبدالفتاح الجريني الفترة المقبلة إلى إحياء سلسلة حفلات في عدد من الدول العربية، كما يعمل حاليا على التحضير لأغنيه مصرية.