نتيجة انتخابات لجان النواب: القصبي رئيسا لـ«التضامن» وسليمان لـ«الاقتصادية» 

أجريت انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، صباح اليوم، وفاز كلا من من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيسًا للجنة التضامن، وفاز بوكالة اللجنة أحمد فتحي ورضوى جعفر، بينما فاز بأمانة السر حسن المير، وبالنسبة للجنة الاقتراحات والشكاوى عاطف نصر رئيسًا للجنة، محمد حمدي دسوقي وكيلًا للجنة، نافع عبدالهادي وكيلًا للجنة، وهشام حسين أمين سر اللجنة.

اللجنة الاقتصادية

وفاز برئاسة اللجنة الاقتصادية محمد سليمان بمنصب رئيس اللجنة الاقتصادية بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، وفازت النائبة نيفين الطاهري والنائب محمد علي عبدالحميد بمقعدي الوكالة، والنائب محمود الصعيدي بمقعد أمين سر اللجنة.

وبالنسبة للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فاز برئاستها محمد مرعي رئيس اللجنة، والنائبة هالة أبو السعد وكيل، ومحمد الجارحي وكيل النائبة مارسيل سمير، أمين السر.

وفاز معتز محمود بمنصب رئيس اللجنة الصناعة خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، كما فاز النائب محمد السلاب والنائب محمد سعد عوض الله بمقعدي الوكالة، والنائب أسامة نصر الله بمقعد أمين سر اللجنة.

لجنة الشؤون الاقتصادية

وعن هيئة مكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن فوز النائب محمد سليمان بمنصب رئيس اللجنة الاقتصادية بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.فازت النائبة نيفين الطاهري والنائب محمد علي عبد الحميد بمقعدي الوكالة، والنائب محمود الصعيدي بمقعد أمين سر اللجنة.

وبالنسبة للجنة الدفاع والأمن القومي، فاز اللواء أحمد العوضي، برئاسة اللجنة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وفاز النائب إبراهيم المصري بمقعد وكيل أول اللجنة، والنائب أحمد يحيى الجحش بمقعد الوكيل الثاني، والنائب محمد راضي أمين سر.

وعن انتخابات هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فاز الدكتور فخري الفقي بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، وفاز النائبان ياسر عمر ومصطفى سالم بمقعدي الوكالة، وعبدالمنعم إمام بمقعد أمين سر اللجنة.

لجنة الشؤون الأفريقية

وفيما يخص لجنة الشؤون الأفريقية فاز كلا من شريف مصطفي الجبلي برئاسة اللجنة وسعداوي راغب ضيف الله وكيل أول، ومحمود السيد محمد سعد وكيل ثان ورشا سعيد صبحي أمين سر اللجنة.

وعن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، فاز هشام الحصري برئاسة اللجنة، وكلاً من النائب صقر عبدالفتاح صقر، والنائب حسن أبو قديرة، بمقعدي الوكالة، والنائب محمد محمود عبدالقوي، أمين سر.