بالأسماء.. التشكيل النهائي للجان مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث

أسفرت نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث عن الاستقرار على التشكيل النهائي الذي تضمن ما يلي:

1ـ اللجنة التشريعية:

الرئيس: إبراهيم الهنيدي.

الوكيلين: إيهاب الطماوي - يحيى عيسوي.

أمين السر: ناصر عثمان

2ـ لجنة الدفاع والأمن القومي:

الرئيس: أحمد العوضي.

الوكيلين: إبراهيم المصري - أحمد يحيى.

أمين السر: محمد راضي.

- لجنة حقوق الإنسان:

الرئيس: طارق رضوان.

الوكيلين: أيمن أبو العلا - محمد عبدالعزيز.

أمين السر: محمد تيسير مطر

3- لجنة الاتصالات:

الرئيس: أحمد بدوي.

الوكيلين: أحمد نشأت - مارثا واصف.

أمين السر: محمد يسري عبادة.

5- لجنة الطاقة والبيئة:

الرئيس: حسام عوض الله.

الوكيلين: رشا رمضان - محمد الجبلاوي.

أمين السر: خالد عبد المولى.

6ـ لجنة الشؤون الأفريقية.

الرئيس: شريف الجبلي.

الوكيلين: محمود سعد - سعداوي راغب ضيف الله.

أمين السر: دكتور رشا أبو شقرة.

7- لجنة الشباب والرياضة:

الرئيس: محمود حسين.

الوكيلين: سامر التلاوي - حسام غالي.

أمين السر: حازم إمام.

8- لجنة الزراعة:

الرئيس: هشام الحصري.

الوكيلين: صقر عبد الفتاح - حسن عبدالقادر.

أمين السر: محمد محمود عبدالقوي.

9- لجنة الإسكان:

الرئيس: عماد سعد حمودة.

الوكيلين: طارق شكري - أحمد عبدالمجيد.

أمين السر: أمين مسعود.

10- لجنة التضامن الاجتماعي:

الرئيس: عبدالهادي القصبي.

الوكيلين: أحمد فتحي - رضوى جعفر.

أمين السر: حسن المير.

11- لجنة الشؤون الاقتصادية:

الرئيس: محمد سليمان.

الوكيلين: نيفين الطاهري - محمد علي عبدالحميد.

أمين السر: محمود الصعيدي.

12- لجنة الخطة والموازنة:

الرئيس: فخري الفقي.

الوكيلين: ياسر عمر شيبة - مصطفى سالم.

أمين السر: عبد المنعم إمام.

13- لجنة الصناعة:

الرئيس: معتز محمود.

الوكيلين: محمد السلاب - محمد سعد عوض الله.

أمين السر: سامي نصر.

14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:

الرئيس: محمد كمال مرعي

الوكيلين: هالة أبو السعد - محمد الجارحي.

أمين السر: مارسيل سمير.

15- لجنة النقل والمواصلات:

الرئيس: علاء عابد.

الوكيلين: وحيد قرقر - محمود الضبع.

أمين السر: محمد السيد عوض.

16- لجنة العلاقات الخارجية:

الرئيس: كريم درويش.

الوكيلين: طارق الخولي - سحر البزار.

أمين السر: أميرة صابر.

17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار:

الرئيس: درية شرف الدين.

الوكيلين: يوسف الحسيني - نادر مصطفى.

أمين السر: هند رشاد.

18- لجنة السياحة والطيران المدني:

الرئيس: نورا علي:

الوكيلين: سيد قاسم - أحمد الطيبي.

أمين السر: أماني الشعولي.

19- لجنة الصحة:

الرئيس: دكتور أشرف حاتم.

الوكيلين: محمد الوحش - محمد العماري.

أمين السر: كريم حلمي.

20- الشئون الدينية والأوقاف:

الرئيس: علي جمعة.

الوكيلين: أسامة العبد - منصف نجيب.

أمين السر: محمد أبو هاشم.

21- لجنة القوى العاملة:

الرئيس: عادل عبدالفضيل.

الوكيلين: سولاف درويش - إيهاب منصور.

أمين السر: ألفت المزلاوي.

22- لجنة الاقتراحات والشكاوى:

الرئيس: عاطف ناصر.

الوكيلين: محمد حمدي دسوقي - نافع عبدالهادي.

أمين السر: هشام حسين.

23- لجنة التعليم والبحث العلمي:

الرئيس: سامي هاشم.

الوكيلين: ماجده بكري - منى عبدالعاطي.

أمين السر: ياسمين أبو طالب.

24- لجنة الشؤون العربية:

الرئيس: يسري المغازي.

الوكيلين: عباس السادات - أحمد فؤاد أباظة.

أمين السر: أحمد مقلد.

25- الإدارة المحلية:

الرئيس: أحمد السجيني.

الوكيلين: محمد الحسيني - محمد وفيق.

أمين السر: عمرو درويش.