بالأسماء.. التشكيل النهائي للجان مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث
01:32 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
مجلس النواب ـ أرشيفية
أسفرت نتائج انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث عن الاستقرار على التشكيل النهائي الذي تضمن ما يلي:
1ـ اللجنة التشريعية:
الرئيس: إبراهيم الهنيدي.
الوكيلين: إيهاب الطماوي - يحيى عيسوي.
أمين السر: ناصر عثمان
2ـ لجنة الدفاع والأمن القومي:
الرئيس: أحمد العوضي.
الوكيلين: إبراهيم المصري - أحمد يحيى.
أمين السر: محمد راضي.
- لجنة حقوق الإنسان:
الرئيس: طارق رضوان.
الوكيلين: أيمن أبو العلا - محمد عبدالعزيز.
أمين السر: محمد تيسير مطر
3- لجنة الاتصالات:
الرئيس: أحمد بدوي.
الوكيلين: أحمد نشأت - مارثا واصف.
أمين السر: محمد يسري عبادة.
5- لجنة الطاقة والبيئة:
الرئيس: حسام عوض الله.
الوكيلين: رشا رمضان - محمد الجبلاوي.
أمين السر: خالد عبد المولى.
6ـ لجنة الشؤون الأفريقية.
الرئيس: شريف الجبلي.
الوكيلين: محمود سعد - سعداوي راغب ضيف الله.
أمين السر: دكتور رشا أبو شقرة.
7- لجنة الشباب والرياضة:
الرئيس: محمود حسين.
الوكيلين: سامر التلاوي - حسام غالي.
أمين السر: حازم إمام.
8- لجنة الزراعة:
الرئيس: هشام الحصري.
الوكيلين: صقر عبد الفتاح - حسن عبدالقادر.
أمين السر: محمد محمود عبدالقوي.
9- لجنة الإسكان:
الرئيس: عماد سعد حمودة.
الوكيلين: طارق شكري - أحمد عبدالمجيد.
أمين السر: أمين مسعود.
10- لجنة التضامن الاجتماعي:
الرئيس: عبدالهادي القصبي.
الوكيلين: أحمد فتحي - رضوى جعفر.
أمين السر: حسن المير.
11- لجنة الشؤون الاقتصادية:
الرئيس: محمد سليمان.
الوكيلين: نيفين الطاهري - محمد علي عبدالحميد.
أمين السر: محمود الصعيدي.
12- لجنة الخطة والموازنة:
الرئيس: فخري الفقي.
الوكيلين: ياسر عمر شيبة - مصطفى سالم.
أمين السر: عبد المنعم إمام.
13- لجنة الصناعة:
الرئيس: معتز محمود.
الوكيلين: محمد السلاب - محمد سعد عوض الله.
أمين السر: سامي نصر.
14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
الرئيس: محمد كمال مرعي
الوكيلين: هالة أبو السعد - محمد الجارحي.
أمين السر: مارسيل سمير.
15- لجنة النقل والمواصلات:
الرئيس: علاء عابد.
الوكيلين: وحيد قرقر - محمود الضبع.
أمين السر: محمد السيد عوض.
16- لجنة العلاقات الخارجية:
الرئيس: كريم درويش.
الوكيلين: طارق الخولي - سحر البزار.
أمين السر: أميرة صابر.
17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار:
الرئيس: درية شرف الدين.
الوكيلين: يوسف الحسيني - نادر مصطفى.
أمين السر: هند رشاد.
18- لجنة السياحة والطيران المدني:
الرئيس: نورا علي:
الوكيلين: سيد قاسم - أحمد الطيبي.
أمين السر: أماني الشعولي.
19- لجنة الصحة:
الرئيس: دكتور أشرف حاتم.
الوكيلين: محمد الوحش - محمد العماري.
أمين السر: كريم حلمي.
20- الشئون الدينية والأوقاف:
الرئيس: علي جمعة.
الوكيلين: أسامة العبد - منصف نجيب.
أمين السر: محمد أبو هاشم.
21- لجنة القوى العاملة:
الرئيس: عادل عبدالفضيل.
الوكيلين: سولاف درويش - إيهاب منصور.
أمين السر: ألفت المزلاوي.
22- لجنة الاقتراحات والشكاوى:
الرئيس: عاطف ناصر.
الوكيلين: محمد حمدي دسوقي - نافع عبدالهادي.
أمين السر: هشام حسين.
23- لجنة التعليم والبحث العلمي:
الرئيس: سامي هاشم.
الوكيلين: ماجده بكري - منى عبدالعاطي.
أمين السر: ياسمين أبو طالب.
24- لجنة الشؤون العربية:
الرئيس: يسري المغازي.
الوكيلين: عباس السادات - أحمد فؤاد أباظة.
أمين السر: أحمد مقلد.
25- الإدارة المحلية:
الرئيس: أحمد السجيني.
الوكيلين: محمد الحسيني - محمد وفيق.
أمين السر: عمرو درويش.