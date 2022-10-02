حنفي جبالي يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في دور الانعقاد الثالث

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم، إنَّ حزب «مستقبل وطن»، أخطر المجلس باختيار المهندس أشرف رشاد رئيسا للهيئة البرلمانية، مشيرًا إلى أنَّ حزب «حماة الوطن» اختار النائب أحمد بهاء شلبي رئيسًا للهيئة البرلمانية.

حزب «الحرية» يختار الفيومي رئيسًا للهيئة البرلمانية

كما أخطر حزب «الحرية» المجلس باختيار الدكتور محمد عطية الفيومي رئيسًا للهيئة البرلمانية، كما أخطر حزب «النور» المجلس باختيار النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

حزب التجمع يختار مغاوري رئيسًا للهيئة البرلمانية

كما أخطر حزب التجمع المجلس باختيار النائب عاطف مغاوري رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

يُشار إلى أنَّ مجلس النواب كان قد أجرى انتخابات اللجان النوعية لـ25 لجنة اليوم، لاختيار هيئات مكاتب كل لجنة.