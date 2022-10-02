السيسي: مصر تتطلع لتطوير التعاون مع مجتمع رجال الأعمال الكويتي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم وفدا اقتصاديا كويتيا من رموز مجتمع الأعمال بالكويت، برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة.

التعاون الاقتصادي والتجاري

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس طلب نقل تحياته إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، معربا عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت، كما أكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر، على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات التنموية.

وأشار الرئيس السيسي، إلى ما تتمتع به مصر على امتداد رقعتها الجغرافية من بنية أساسية حديثة، سواء ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ الحديثة، والإطار التشريعي المتطور لعملية الاستثمار، والإرادة القوية والقرار السياسي الداعم من أعلى مستوى، وهي كلها عوامل تمثل قاعدة راسخة وداعمة للاستثمار الأجنبي في مصر.

رجال الأعمال الكويتيين: لقاء الرئيس السيسي فرصة لتعزيز التعاون المشترك

من جانبهم، نقل رجال الأعمال الكويتيين، إلى الرئيس، تحيات أمير الكويت، نواف الصباح، وولي العهد، مشعل الصباح، معربين عن تشرفهم بلقاء الرئيس، الذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك، ومؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.

وأشاد الحضور من الجانب الكويتي، بما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من نقلة نوعية، لافتة في جميع القطاعات التنموية في البلاد على نحو غير مسبوق وفي فترة زمنية قياسية، وكذلك لما يلمسونه من المتابعة الشخصية الحثيثة والمنتظمة للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر والإجراءات ذات الصلة.

وشهد اللقاء التباحث بشأن آفاق تكثيف التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، والتشديد في هذا الصدد على أهمية مجلس التعاون المشترك، ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي، بهدف تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب تتلاقى مع طموحات الشعبين الشقيقين، فضلا عن تكثيف مجتمع الأعمال الكويتي لزياراته التفقدية للمشروعات القومية الكبرى في مصر للتعرف على أرض الواقع على الفرص الاستثمارية المتاحة.