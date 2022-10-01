اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رسالة الرئيس السيسي إلى القضاة

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 2 أكتوبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإليكم أبرز العناوين.

«السيسي» للقضاة: ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ أﻣﺎﻧﺔ في أﻋﻨﺎﻗﻜﻢ

اﻟﺮﺋﻴﺲ في «ﻳﻮم اﻟﻘﻀﺎء»: اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ في ﺷؤﻮﻧﻬﺎ وﺻﻮن ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﺷﻜﻼ وموضوعا ﻣﻨﻬﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.. وﻳﺠﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﻘﺎر المحاكم وﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ المطلوبة.

رسالة من اﻟﺴﻴﺪة اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺴﻴسي في اﻟﻴﻮم العالمي ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ

في ﻳﻮم اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ: 100 جنيه زﻳﺎدة ﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ «ﻛﺮاﻣﺔ» ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ

مدبولي: ﺧﻄﻂ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب زﻳﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻌﻮث اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ: ﻧﺜﻖ ﻓﻰ ﻗﻴﺎدة ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻘﻤﺔ.. و«ﺗﺎﻳﻤﺰ»: ﻣﺼﺮ ﺑﺬﻟﺖ جهودا ﻛﺒﻴﺮة ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻀﻴﻮف

وزﻳﺮة اﻟﺒﻴﺌﺔ: ﻣﻨﺘﺪى ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻷزﻳﺎء ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻷول ﻣﺮة ﻓﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﻤﻨﺎخ

رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺧﻼل ﺗﻔﻘﺪه ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮ ﺑـ«ﺑﺸﺘﻴﻞ»: ﺗﺴﻬﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻧﺘﻘﺎل المواطنين ﺑﻤﻮﻗﻌﻬﺎ المميز.

الصفحة الثانية

توجيه رئاسى بزيادة مستفيدى تكافل وكرامة إلى 4.1 مليون أسرة

«الصحة»: إضافة تخصصات جديدة لمبادرة «قوائم الانتظار»

إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الشهر الجارى

«الرى»: استخدام الأقمار الصناعية فى التنبؤ بالأمطار

الإسكان: تنفيذ 596 ألف وحدة ضمن سكن لكل المصريين

التنمية المحلية: إشراك القطاع الخاص فى منظومة المخلفات

مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بـ«الدولية للطيران»

تركيا واليابان وكوريا تدين ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا

«الزراعة» تبحث مع «الأغذية العالمى» التعاون فى «الطاقة الشمسية»

«صابر».. كفيف وحصل على الدكتوراه بطريقة «برايل»: هزم ظروفه

الصفحة الثالثة

النور مكانه في العقول

الوطن ترصد الطفرة الكبرى فى تطور التعليم من «الأساسى» وحتى «الجامعى» وملامح العام الدراسى الجديد

«تحية العلم» تنطلق فى 12 محافظة.. بحضور وزيرى التعليم والتعليم العالى

الصفحة الرابعة

تعليم عصرى بمعايير تحقق الانضباط.. معادلة المستقبل

«التدريب التكنولوجى» أول خطوة على طريق إعداد معلم متطور لمناهج وأجيال متقدمة

المدارس الفنية.. البوابة الذهبية لربط التعليم بسوق العمل والقضاء على البطالة

خبيرة تربوية: الخطة تجذب الطلاب للمدارس وتدمج التقنية بالبرامج الدراسية

رئيس قطاع سابق: عودة أعمال السنة ضرورة لتقييم الطالب على فترات متقارب

الاستعانة بدروس القنوات التعليمية لتوفير الحصص وتخصيص اليوم الرياضى

خبير تربوي: مصر تقدم أنواعا جديدة من التعليم بمعايير عالمية

الصفحة الخامسة

مصر تحلم بتعليم جامعى عالمى و3 ملايين طالب يلبون النداء

برامج وتخصصات علمية تؤهل الخريج لسوق العمل المحلى والإقليمى والعالمى

«عاشور»: زيادة الجامعات الحكومية لـ27 والخاصة والأهلية لـ40 والتعليم الدولى حاضر بقوة

«القاهرة»: استحداث برامج دراسية.. و«كفر الشيخ»: إضافة كليات متميزة للمنظومة التعليمية

«الأهرام الكندية»: التنوع فى التخصصات يسهم فى الارتقاء بمستوى الخريج المصرى

«العاصمة الإدارية الجديدة» تحتضن7 فروع لجامعات دولية من 4 دول

مركز لاستقطاب الطلاب الوافدين ومورد إضافى للعملة الصعبة وتحد من سفر المصريين للدراسة بالخارج

عميد «الذكاء الاصطناعي»: سوق العمل محجوزة لخريجينا بلا منافس

الصفحة السادسة

إشادات دولية باستعدادات مؤتمر المناخ وجهود الحكومة: مصر جادة فى التعامل مع الملف وتحويل «شرم الشيخ» إلى مدينة خضراء

المبعوث الأمريكى: نثق فى قيادة مصر للقمة

وزيرة البيئة: منتدى للفنون والأزياء فى المنطقة الخضراء

«لا تقطع شجرة» و«جامعات خضراء» شعار الطلاب فى أول أيام الدراسة.. وأنشطة وفعاليات مختلفة للتوعية بقضايا المناخ

أولى جلسات النواب: إحالة 8 مشروعات قوانين للجان و7 اتفاقيات دولية للتشريعية

«جبالى»: ندعم «السيسى» فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وجذب الاستثمارات لشرايين الاقتصاد الوطنى.. وإعلان خلو مقعد وزير الصناعة أحمد سمير

الموافقة على سحب مشروع قانون السفر بالسكك الحديدية

خالد منتصر يكتب: الدجل الرخيص والترخيص

د. محمود خليل يكتب: ميلاد النبي وبشارات الفرح

الصفحة السابعة

قرارات لجنة السياسة النقدية بـ«المركزى» تبعث برسائل الطمأنة للمجتمع الصناعى

«القاضى»: دعم كبير للاقتصاد القومى

و«رجال الأعمال»: تشجع حركة الإنتاج بتمويل ميسر

ومبادراته محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى جميع القطاعات

المصرف المتحد ينظم ثانى ورشة عمل لتمكين المرأة وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة

«أباظة» ينضم إلى «استشارى تحالف جلاسكو» من أجل صافى انبعاثات الكربون

«أبوظبى الإسلامى كابيتال» ترتب تمويلاً بقيمة مليار جنيه لمجموعة «السويدى إليكتريك»

الصفحة الثامنة

المبرمج الصغير يساعد ذوى الهمم كل مشكلة ولها «روبوت»

«الحلاوة للجميع» على شواطئ الغردقة: تاكل سمسمية ولا حمصية.. وبلاها ملبن

تجمع للأرامل والمطلقات.. حط همك على همى نعمل أحلى «مفرش كروشيه»

شروط فوتوسيشن «مصر الحلوة»: جلابية وعمة و«اللى يعاركنى»