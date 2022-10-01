السيسي للقضاة: حقوق المصريين أمانة في أعناقكم (فيديو)

استعرضت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع يوتيوب، جانبا من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.

الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق، الذي أقرته الدولة تقديرا للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون.

الدولة حريصة على استقلال القضاء

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع، أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء، الذي تقع عليه مسؤولية تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه منهج ثابت، وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته ليكون نظاما قضائيا متطورا يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته وتيسير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية عبروا عن امتنانهم لحرص الرئيس على اللقاء بهم في إطار الاحتفال بعيد القضاء، لما يمثله ذلك من الاهتمام الكبير الذي تعيره الدولة المصرية للمنظومة القضائية، مؤكدين من جانبهم مواصلة العمل في سياق ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون.