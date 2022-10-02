الخميس المقبل.. عرض أولى حلقات برنامج أنغام على «DMC»

أعلنت الفنانة أنغام موعد انطلاق عرض أولى حلقات برنامجها الفني الجديد والذي يحمل نفس اسمها، وشاركت «بوستر» برنامجها الجديد عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام، كاشفة مواعيد عرض برنامجها والقنوات الناقلة، مشيرة إلى أنَّ البرنامج سيذاع يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قناة «dmc».

مواعيد عرض برنامج أنغام

وكشفت أنغام أنَّ البرنامج أيضا سيتمّ إذاعته عبر شاشة تليفزيون دبي، وذلك في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت دبي.

أنغام كانت قد روّجت لبرنامجها الجديد من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام قائلة: «سعدت بالحديث مع نجوم الغناء وزملائي العزاز عن شغفنا بالموسيقى وعشنا معاً حلمنا وغنينا مع بعض وغنوا أغانيهم كما لم تسمعوها من قبل، وحكينا حكايات أول مرة تتحكي وعشنا رحلة من المتعة لكم جمهوري الراقي المحترم، أهديكم لحظات ومشاعر صادقة وراقية، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة».