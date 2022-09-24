هشام عباس يبدأ حفله بمهرجان رشيد على أنغام «ماتبطليش»

بدأ الفنان هشام عباس حفله الغنائي المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء بالبحيرة، بأغنيته الشهيرة «ما تبطليش»، التي شهدت تفاعلا كبيرا من الحاضرين.

أغنيات هشام عباس

ومن المقرر أن يقدم هشام عباس في الحفل أغنيات: شوفي، جمالك خطر، وأنا أعمل إيه، عيني، عنيها السود، فينه، ناري نارين، قول عليا مجنون، بتقولي، جوه في قلبي، زمانن وغيرها.

كورال أطفال وشباب يفتتح حفلة اليوم من مهرجان رشيد

وافتتح كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، الليلة الختامية من فعاليات مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، بأغنية «بلدي التاريخ» لأنغام، التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجماهير الحاضرة.

وقدم الكورال أغنيات «علي باب مصر، شلبية جارتي، يا ورد مين يشتريك، رمش عينه، عطشان يا أسمراني، شحات الغرام، روحي وروحك، يا حلو ناديني، إن كنت ناسي، يا وابور قولي، من حبي فيك، غني لي، يا حلو يا أسمر، نعناع الجنينة، الأسامي، قادرين يا دنيا، ع اليادي، زي الهوى، بلد التاريخ، مصر يا أعز الحبايب».

أعضاء الكورال

ويضم الكورال: مروان، هدهد، غادة، زياد، آلاء الشربيني، أدهم، رحمة ضاحي، مصطفى ناصر، رحمة عصام، هاجر، يوسف الراوي، شمس، مريم حنفي، أحمد مجدي، إسراء عصام، أحمد فايد، ريم أيمن، أميرة معروف، ملك عبد المنعم، ساندرا.