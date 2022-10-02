«الأورمان»: الكشف على 120 مواطنا من الأولى بالرعاية في المنيا

قال ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، إنه تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع جمعية الأورمان، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مريضا من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بقرى تنده وسان جرج وأبو قمص بمركز ملوي.

تحمل نفقات انتقال المرضى

وأضاف «بخيت»، في بيان أصدرته جمعية الأورمان، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات، وتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة من وإلى المستشفى الجامعي بمدينة المنيا، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، مثل المياه البيضاء والزرقاء وجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

توصيل مياه شرب نقية للمستحقين

وأشار «بخيت» إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 100 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجًا بقريتي بو خلقة وبني حرام بمركز ديرمواس، وذلك لضمان المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية، لافتًا أن الأسر المستفيدة تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن فرع الجمعية بمحافظة المنيا نفذ عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر المستحقة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف بأفضل المؤسسات الطبية في المنيا والقاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.