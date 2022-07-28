«الأورمان»: دعمنا للفئات المحتاجة ليس نقدي فقط بل نجري عمليات جراحية

كشف ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تفاصيل تعاون التحالف الوطني للعمل الأهلي، في الإجراءات الأخيرة الذي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت بمثابة حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية.

وأوضح «شعبان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، ويُعرض على شاشة «TeN»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يتألف من أكثر من 23 جمعية خيرية، كما أن جمعية الأورمان جزء منه، موضحًا أنه قرر تقديم دعم شهري لنحو 400 ألف أسرة، وسيتم تقديم دعم مميز للفئات الأكثر احتياجًا.

أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي متنوعة

وشدد ممدوح شعبان» على أن جمعية الأورمان لا تكتفي بتقديم الدعم النقدي فقط للأسر الأكثر احتياجًا، بل تقدم أيضا دعما من نوع آخر، متمثل في إجراء عمليات جراحية عاجلة مثل القلب المفتوح، فضلًا عن تقديم أجهزة تعويضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي متنوعة ما بين زواج يتيمات، ودعم الأسر الأكثر احتياجا.

توزيع 1.2 مليون ألف كيلو من اللحوم خلال الفترة المقبلة

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أنه سيتم العمل على توزيع 1.2 مليون ألف كيلو من اللحوم خلال الفترة المقبلة، كما أن الجمعية والتحالف الوطني للعمل الأهلي يتعاونان أيضًا مع وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تقديم دعم مميز للفئات الأكثر احتياجًا، علمًا بأن كل أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي مجانية 100%، كما أن قاعدة بيانات جمعية الأورمان بمفردها تضم 2.8 مليون أسرة، بخلاف التحالف الوطني للعمل التنموي، وسوف تصل اللحوم أو المواد الغذائية لمستحقها الحقيقي.