مبادرات حكومية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. أبرزها تكافل وكرامة و«فرصة»

تسعى الحكومة المصرية جاهدة، لتقديم الدعم النقدي والحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، من خلال مبادرات وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي، التي أطلقتها خلال السنوات الماضية، للوصول للأسر الأكثر احتياجا، على مستوى محافظات الجمهورية، وتقديم الدعم لهم.

«الوطن» تستعرض خلا السطور التالية، مبادرات الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعى.

مبادرات الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجا

برنامج «فرصة»

يمثل برنامج «فرصة»، منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، ويأتى فلا إطار استكمال منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء، بهدف مساعدة القادرين على العمل علي الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والإكتفاء الذاتي.

ويساعد برنامج «فرصة»، في تأسيس مشروعات متناهية الصغر، ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، وتعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادي، وإتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة، وتطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.

ويستهدف برنامج «فرصة» الأفراد في سن العمل والراغبين في العمل من أعمار 19 سنة حتى 55 سنة، ويرتكز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات والحوافز التي تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم، بحسب «التضامن».

كما يستثمر البرنامج، في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم، وتشجيعهم علي الدخول في الأنشطة الإنتاجية، والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي.

برنامج «تكافل وكرامة»

يعد برنامج «تكافل وكرامة» من أهم المبادرات والبرامج التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى، خلال السنوات الماضية، والذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين، الأكثر احتياجا للدعم النقدي.

ووفقا لتحديثات إحصائيات الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعى، بلغ عدد المستفيدين من برنامج «تكافل» نحو 2198353 مستفيدا، بينما بلغ عدد المستفيدين من برنامج «كرامة» نحو 1453292.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تسليم بطاقات ميزة للأسر الجديدة المنضمة لمعاش «تكافل وكرامة» في ميعاد صرف المعاش، خلال شهر سبتمبر المقبل.

ولفتت الوزارة، إلى أنه جرى طباعة 250 ألف بطاقة ذكية ميزة، وكل أسر ستستلم بطاقتها في منزلها، بعد توزيع البطاقات من خلال شركات التوزيع، كما ستتحمل تكلفة 500 ألف فرد زيادة في معاش تكافل وكرامة بواقع 3 مليارات جنيه سنوياً.

برنامج «بر أمان»

أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي، الذي يهدف إلى مـد الحماية الاجتماعية لقطاع من قطاعات العمالة غير المنتظمة، عن طريق توفير مستلزمات الصيد لصغار الصيادين، لمساعددتهم على القيام بعملهم، ومواجهة بعض مخاطر المهنة.

ويستهدف البرنامج صغار الصيادين، كى يتم تزويدهم ببعض تجهيزات الصيد، وملابس للوقاية من مخاطر المهنة، وبرودة الأجواء، وتم التوزيع على المراحل الثلاثة الأولى، من البرنامج، وجار العمل في المرحلة الرابعة.

كما شمل برنامج «بر أمان» تمكين المرأة، إذ جرى حصر جميع السيدات العاملات في الصيد، للتخطيط للمبادرة الفرعية الخاصة باحلال وتجديد المراكب، ثم تم تسليم 135 مركب صيد جديد لعينة ممثلة جغرافياً للصيادات وتنفيذ استطلاعي للمبادرة المبتكرة الخاصة بإحلال وتجديد مراكب الصيد.

وتم تسجيل عدد 19560 من الصيادين وسداد رسوم الاشتراك ومن ثم دخولهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، بشأن تحقيق الريادة في استهداف ودعم عمال الصيد كجزء أصيل في العمالة غير المنتظمة والتمكين الاقتصادي وتمكين المرأة ومد شبكات الحماية الاجتماعية لهم.