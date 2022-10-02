22 ممثلًا شابًا أبطال مسلسل تياترو بالتعاون مع نقابة الممثلين

يستعد المخرج رؤوف عبد العزيز، لتصوير مسلسل "تياترو"، وهو عمل فني جديد من نوعه، يجمع بين الدراما والمسرح معًا، ومن المقرر عرضه قريبًا على إحدى قنوات الشركة المتحدة، إذ يقدم المسلسل مجموعة من المواهب الشابة، من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي.

الشباب أبطال مسلسل تياترو

استقر "رؤوف"، على اختيار نحو 22 ممثلًا وممثلة من الشباب، ليسند إليهم بطولة مسلسل تياترو، بالاستعانة كذلك بعدد من النجوم الكبار ليظهروا كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، بالتنسيق مع نقابة الممثلين.

فريق الكتابة من الشباب

وكتب حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا، وهو من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجي ودرامي مميز ويدعم جيلًا صاعدًا من الممثلين الموهوبين.

أعمال المخرج رؤوف عبدالعزيز

يذكر أن المخرج رؤوف عبد العزيز، خاض تجربه الإخراج لأول مرة من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة، ثم قدم مجموعة من المسلسلات الناجحة منها طاقة نور، فوق السحب، قمر هادي، الطاووس، ومسلسل انحراف الذي عرض في رمضان الماضي.