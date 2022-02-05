مجدي أبوعميرة: أشرف زكي يسعي لتوفير فرص عمل لأعضاء نقابة الممثلين

قال المخرج الكبير مجدي أبوعميرة، إن آخر أعماله الفنية، كانت العام الماضي بمسلسل من جزئين حمل اسم «قوت القلوب»، للفنانة ماجدة زكي، أحدهما عرض في عام 2019، والثاني في بدايه 2021، لافتا إلى أنه عاصر عن قرب ما يفعله أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لتوفير فرص عمل لأعضاء النقابة وشباب الممثلين.

مجدي أبوعميرة: اكتشفت كثير من النجوم الحاليين

أضاف «أبوعميرة»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه خلال مسيرته الفنية، اكتشف كثير من النجوم الشباب، الذين باتوا نجوما حاليا، مؤكدا أن الدور التمثيلي ينادي صاحبه: «مفيش مجاملات في اختيار الأدوار».

وأوضح المخرج الكبير، أنه لم يجامل أي شخص طيلة مسيرته الفنية، في إخراج مختلف أعماله سواء الأفلام أو المسلسلات: «لو كنت جاملت كان هينعكس على العمل، وبقي فيه عدد كبير من الممثلين مبيشتغلوش، علشان الأعمال قلت، ومن 4 سنين كان فيه 60 مسلسل بينتج في رمضان، السنة دي مفيش الأرقام دي».

تنويع مصادر الإنتاج ضروري

شدد مجدي أبوعميرة، على ضرورة تنويع مصادر الإنتاج الخاصة بالأعمال الفنية، بالإضافة إلى عودة شركات الإنتاج، التي لا تعمل حاليا، حتى ينفتح السوق الدرامي، ويعطي فرصة أكبر لكثير من الممثلين والمؤلفين والمخرجين: «فيه مؤلفين كبار ومخرجين كبار قاعدين ونجوم كبار».

وتابع: «كل أعمالي لم يكن بها تكرار، بالرغم من كون التكرار يتواجد منذ فترة الستينات، حيث أنه وفي مسلسل ليالي الحلمية، فهو أحد الأعمال التي ما تزال تعيش حتى الآن، وكان به تكرار، وفيه حد من الممثلين مش نجوم بيعمل 5 مسلسلات في رمضان، ومش عايز نقيب الممثلين يحبط، لأنه قايم بدور كبير جدا في النقابة والعملية الفنية».

وأشاد أبو عميرة، بدور الشركة المتحدة، في فتح مجالات لشركات الإنتاج المختلفة، ما يسمح بتوفير فرص لكثيرمن العاملين في الوسط الفني، مؤكدا: «المشكلة هتتحل، لكن عايزة وقت».