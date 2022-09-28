أشرف زكي: «المتحدة» تحقق العدالة في توزيع الفرص بـ«الأعمال» والأجور (حوار)

وجَّه الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تبذله من جهد لضبط المشهد الفنى والدرامى وإعادة ريادة مصر الفنية مرة أخرى، مشيراً إلى أن الشركة نجحت فى تطوير الدراما المصرية والعربية، ووضع الضوابط التى كانت مفتقدة لسنوات، وهو ما تحقق من خلال الأعمال التى أنتجتها وتنوعت بين أعمال وطنية واجتماعية، إضافة إلى الاستعداد لموسم رمضان المقبل 2023 لتقديم أعمال دينية وتاريخية.

وأكد نقيب المهن التمثيلية فى حواره مع «الوطن» أن «المتحدة» خلقت فرصة كبيرة لعمل الفنانين فى كل المجالات، فضلاً عن الحرص على تكريمهم فى مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى.. وإلى نص الحوار:

كيف تتابع جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مجالى الدراما والسينما؟

- جهد كبير بذلته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى السنوات الأخيرة، حيث تسهم بشكل كبير فى تطوير الدراما شكلاً ومضموناً، وقبل دخول الشركة مجال الإنتاج الدرامى والسينمائى كانت «هويتنا الفنية شبه ضائعة» ويجب أن نحيى الشركة على الجهد الكبير الذى قدمته لاستعادة الريادة الفنية لمصر، كونها هوليوود الشرق بلا منافس.

وما رأيك فى الأعمال الفنية التى قدمتها الشركة المتحدة فى السنوات الأخيرة؟

- الشركة المتحدة تقدم أعمالاً فنية بجودة عالية، وأعمالاً تخص المرحلة التى يعيشها المواطن، وعلى سبيل المثال مسلسل «الاختيار» جاء معبراً عن ظروف اجتماعية وسياسية عاشها المواطن بنفسه وكان جزءاً منها، وهو ما تسبب فى حماس الجمهور وإعجابه بهذه النوعية من الأعمال التى كنا نفتقدها من قبل، ولا يوجد عمل تنتجه الشركة يمر مرور الكرام وهذا الكلام لا يقتصر فقط على الأعمال التى أنتجتها فى عام 2022 فقط، فقبل ذلك قدمت «المتحدة» أعمالاً على أعلى مستوى مثل «القاهرة كابول»، حتى فى الكوميدى بدأ صناع الدراما يهتمون بهذا النوع من المحتوى الفنى، ليكون فى مستوى راقٍ، ولم يقوموا بملء ساعات الهواء بأى مشاهد، لأنه أصبح هناك دراما ومعايير وجهات تبحث عن قيمة الدراما المصرية وتحافظ عليها.

وماذا عن رعاية «المتحدة» لمهرجان القاهرة للدراما الذى أطلقته نقابة المهن التمثيلية وانتهت فعالياته منذ أيام؟

- بمجرد أن ذهبنا للشركة بفكرة المهرجان رحبت به ووفرت كل عوامل النجاح له من خلال فريق عمل كبير جميعه من المحترفين ساهموا فى خروج المهرجان فى أبهى صورة ممكنة ونجح فى دورته الأولى، والنجاح والتطوير ينتظر دوراته المقبلة.

كيف أسهمت جهود المتحدة فى حل مشكلات الفنانين وصناع الدراما التى ظلت مزمنة لسنوات؟

- أتذكر أنه منذ عدة أعوام سألت سؤالاً نصه «لو حبيت أتكلم مع مسئول عن الدراما فى مصر أكلم مين؟» ولم أجد إجابة عن هذا السؤال حينها، وذلك مع اختفاء قطاعات الإنتاج الفنى الحكومية، لكن حالياً بعد جهود الشركة المتحدة أصبحت لهذا السؤال إجابة واضحة، نظراً لإسهامها فى عدالة توزيع الأعمال وعدالة الأجور وتعديل قانون النقابة لأنه لم يكن يصح أن يوجد فنان يعمل فى 6 أعمال وغيره من الفنانين منذ 6 أعوام لا يعمل ولا يصح أن يحصل فنان على أجر فى عمل واحد 20 مليوناً وآخر لا يصل إلى 20 ألفاً، وكان لا يصح أن يصبح التمثيل مهنة من لا مهنة له.

نقيب المهن التمثيلية: الشركة تتحاور معنا باستمرار لمناقشة مشكلات الفنانين بحكمة

وماذا عن البروتوكول الموقع بين الشركة المتحدة ونقابة المهن التمثيلية فى هذا الإطار؟

- الشركة المتحدة استمعت لشكاوى كثيرة من النقابة تخص أعضاءها وتمت صياغة بروتوكول للتعاون، يهدف إلى حماية المهنة وتشغيل أعضائها، وتضمن ألا يمارس التمثيل فى كل أعمال المتحدة إلا أعضاء النقابة أو بتصريح منها لمن لم يحصل على العضوية، وكانت خطوة فى طريق تحقيق العدالة الفنية، وأهم ما يميز الشركة المتحدة أنها تتحاور وتتشاور وتسمع الآخر وتحافظ على حقوق الآخر لأن النقابات صُنعت من أجل الدفاع عن المهنة والمشتغلين بها، وتجدد أمل الفنانين من أعضاء النقابة أو الحاصلين على تصاريح منها، بموجب هذا البروتوكول، فى حفظ حقوقهم فى الحصول على فرصة عمل فنية لائقة والحصول على أجر عادل أيضاً من خلال الأعمال التى تنتجها الشركة.

تعاون مشترك

الشركة المتحدة لها عدة مبادرات إنسانية مع أعضاء النقابة ومن بينها مبادرة علاج الفنان شريف دسوقى، وكان هناك أيضاً إطلاق منتدى المتحدة للإبداع الذى تخرج من خلاله الطاقات المبدعة الموجودة فى المحافظات، وبهذا المنتدى تصدت الشركة المتحدة لتعرض الشباب لمحاولات خداع تحت زعم وزيف أنهم سيدخلون مجال التمثيل ويحظون بعضوية النقابة من خلال كيانات وهمية.