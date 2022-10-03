تفاصيل الوضع الوبائي لكورونا بمصر.. تسجيل صفر إصابات في بعض المحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، نشهد انخفاضا كبيرا في أعداد أصابات الفيروس على مستوى المحافظات، وكذلك الوفيات على مدار شهريين متتالين.

ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية وحدها غير كافية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان على تسجيل بعض المحافظات صفر إصابات من فيروس كورونا، موضحة أن السبب وراء تسجيل صفر إصابات هو التوسعات في عملية التطعيمات، خاصة الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، مضيفة الجرعة التنشيطية مهمة في تعزيز الجهاز المناعي لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، هناك توافر في لقاحات كورونا، جميع لقاحات كورونا موجودة داخل الواحدات الصحية ومراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، للمواطنين المسافرين وغيرهم، والأعراض الجانبية التي سجلتها الوزارة حتى الآن ليست غريبة وهي طبيعية عند دخول جسم غريب للجهاز المناعي وتزول من تلقاء نفسها.

الخط الساخن لوزراة الصحة والسكان

‎وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية، ودعت المواطنين للاطلاع على المستجدات المختلفة المتعلقة بالأمراض المعدية وغير المعدية من خلال مواقعها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.