منظمة الصحة العالمية تنتقد قادة الغرب بسبب تجاهل فيروس كورونا

وجهت منظمة الصحة العالمية، انتقادات لاذعة إلى قادة الدول الغربية، بعد إطلاقهم مزاعم بأن فيروس كورونا قد انتهى، ولكنه مازال مستمرا في إصابة الناس وقتلهم في جميع أنحاء العالم، وفقا لما أوردته وكالة «شينخوا» الصينية.

ووفقا للوكالة، فإن العديد من خبراء الصحة والمراقبين، الذين أطلقوا عدة تحذيرات توضح أن نهاية الوباء لا تزال بعيدة المنال وأن التقليل من أهمية الوباء من قبل بعض الدول الغربية سيكون له عواقب وخيمة مع ظهور تهديدات جديدة بكوفيد وجدري القرود منذ فترة طويلة.

جو بايدن يعلن انتهاء فيروس كورونا

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن فيروس كورونا قد انتهى، وأن المواطنين لم يعودوا يرتدون الكمامات كما في السابق، وعلى الجانب الأخر قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تزال لديها «مشكلة مع كوفيد».

وردًا على مثل هذه التعليقات، أكدت صحيفة «واشنطن بوست»، أن الوباء لم ينته بالتأكيد، وأنّه لا يزال الوباء موجدًا ويصيب الناس ويمرضهم ويقتلهم، فضلا عن تحوره للبقاء على قيد الحياة ويطارد العالم.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه في المتوسط يؤدي الفيروس بحياة نحو 325 أمريكيا كل أسبوع، بينما تسجل البلاد نحو 47 ألف إصابة في اليوم.

مصرع أكثر مليون أمريكي بسبب فيروس كورونا

وفي نفس السياق، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 96 مليون حالة كوفيد-19 وأكثر من مليون حالة وفاة مرتبطة بها، ولا يزال كلا الرقمين الأعلى في العالم.

وقال عالم الفيروسات وعلم الأورام بجامعة وارويك في بريطانيا، لورانس يونغ، إن إحدى المشاكل التي نواجهها في المملكة المتحدة، بالطبع، هي إزالة جميع القيود ويفترض الناس، نتيجة لذلك، خرجنا من الجائحة، ولكن الجائحة لازلت مستمرة.

حذر خبراء الصحة البريطانيون يوم الأربعاء من أن زيادة انتشار الأنفلونزا وعودة ظهور COVID-19، يؤدي إلى شتاء صعب يزيد الضغط على الخدمة الصحية الوطنية الممتدة بالفعل، حسبما ذكر تقرير لـ«رويترز».