«السجيني»: اجتماع مرتقب بحضور وزير التنمية المحلية للاستماع لخطة عمله

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع مرتقب بحضور وزير التنمية المحلية الجديد اللواء هشام أمنة، للاستماع إلى خطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة.

اتباع منهجية جديدة

وقال السجيني، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن اللجنة قررت خلال دور الانعقاد الحالي اتباع منهجية جديدة قبل إعداد خطة عملها، لا سيما في ظل تولي وزير جديد للحقيبة الوزارية للتنمية المحلية.

وأشار السجيني إلى أن اللجنة ستحدد موعدا قريبا خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى الوزير هشام أمنة، فضلا عن متابعة جميع الملفات التي سعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على متابعة أثرها التشريعي والرقابي في دوري الانعقاد الأول والثاني.

ويحضر اللواء هشام أمنة لأول مرة إلى البرلمان في ضوء منصبه الجديد كوزير للتنمية المحلية، حيث كان يشغل سابقا منصب محافظ البحيرة.

لجنة الإدارة المحلية

وأسفرت انتخابات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التي جرت اليوم، ضمن انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد السجيني برئاسة اللجنة بالتزكية، كما فاز النائب عمرو درويش بمقعد أمانة السر اللجنة وهو عضو بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكل من النائبين محمد وفيق محمد عزت مصطفى أبومصطفى، وشهرته «وفيق عزت» ومحمد السيد الحسيني قاسم وشهرته «محمد الحسيني»، بوكالة اللجنة البرلمانية.