مجلس النواب يرفع جلساته لـ16 أكتوبر بعد 4 جلسات عمل في أسبوع واحد

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات البرلمانية، لليوم الثاني من عمر دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وذلك ليوم 16 أكتوبر المقبل.

تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية

أعلن مجلس النواب القوائم الكاملة لتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة برلمانية في ضوء الانتخابات التي جرت اليوم، وأسفرت عن تغييرات محدودة في رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان البرلمانية.

3 جلسات برلمانية

وكان المجلس قد عقد 3 جلسات برلمانية اليوم الأحد، شملت الإجراءات الخاصة بانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب أعمالا لنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وبختام هذه الجلسة يكون المجلس قد انتهى من عقد 4 جلسات في بداية دور الانعقاد الجديد.

وللاطلاع على التشكيل الرسمي للجان البرلمانية اضغط هنا.