رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

أندريه زكي يشارك في تكريم هشام كامل راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بكاليفورنيا

كتب:

مريم شريف
09:39 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
القس أندريه زكي

القس أندريه زكي

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم، في الاحتفال بمرور 40 عامًا، للدكتور القس هشام كامل، خادمًا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية «وتيير كاليفورنيا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس والساحل الغربي، وعدد من قادة الكنائس الإنجيلية العربية بالولايات المتحدة الأمريكية.

القس أندريه زكي: الحياة الدينية حياة تقوى ومثابرة وكفاح

وخلال كلمته في الاحتفال، هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس هشام كامل وعائلته وشعب الكنيسة الإنجيلية العربية بكاليفورنيا، بمرور 40 عامًا على خدمته راعيًا للكنيسة، وقال: «أعتز كثيرًا بمشاركتي اليوم في احتفال تكريم الدكتور القس هشام كامل، والذي تربطني معه علاقة طويلة تمتد لعقود من الخدمة، فهو راعٍ محب ومخلِص لخدمة كلمة الله في كل مكان يتواجد فيه».

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: «الحياة الدينية حياة تقوى ومثابرة وكفاح، ومؤسسة علي كلمه الله، والخدمة الحقيقية أساسها العلاقة الصحيحة مع الله».

استمرار جولة القس أندريه زكي بالولايات المتحدة 

وقد أنهى رئيس الإنجيلية بمصر، أول أمس، زيارته للعاصمة النرويجية أوسلو، بعد مشاركته في المجلس الدولي لرابطة الكنائس البروتستانتية «CPCE» في أوروبا، ومن المقرر أن تستمر جولة رئيس الطائفة الرعوية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، لزيارة عدد من الكنائس الإنجيلية العربية في عدد من الولايات الأمريكية يلتقي خلالها قادة وقسوس وخدام الكنائس الإنجيلية.

اقرأ المزيد:

نائب رئيس الطائفة الأنجيلية مهنئا السيسي: مصر تتطلع لعهد جديد

القس أندريه زكي يشارك في احتفال الشكر السنوي بكنيسة سوهاج الإنجيلية

القس أندريه زكي يهنئ رئيس المجمع العام المنتخب لكنائس الله

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ مفتي الديار بعيد الأضحى المبارك

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يعزي قداسة البابا والمصريين في استشهاد القمص أرسانيوس

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة السنوي بالأقصر
بقلم مريم شريف