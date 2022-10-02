أندريه زكي يشارك في تكريم هشام كامل راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بكاليفورنيا

شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم، في الاحتفال بمرور 40 عامًا، للدكتور القس هشام كامل، خادمًا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية «وتيير كاليفورنيا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس والساحل الغربي، وعدد من قادة الكنائس الإنجيلية العربية بالولايات المتحدة الأمريكية.

القس أندريه زكي: الحياة الدينية حياة تقوى ومثابرة وكفاح

وخلال كلمته في الاحتفال، هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس هشام كامل وعائلته وشعب الكنيسة الإنجيلية العربية بكاليفورنيا، بمرور 40 عامًا على خدمته راعيًا للكنيسة، وقال: «أعتز كثيرًا بمشاركتي اليوم في احتفال تكريم الدكتور القس هشام كامل، والذي تربطني معه علاقة طويلة تمتد لعقود من الخدمة، فهو راعٍ محب ومخلِص لخدمة كلمة الله في كل مكان يتواجد فيه».

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: «الحياة الدينية حياة تقوى ومثابرة وكفاح، ومؤسسة علي كلمه الله، والخدمة الحقيقية أساسها العلاقة الصحيحة مع الله».

استمرار جولة القس أندريه زكي بالولايات المتحدة

وقد أنهى رئيس الإنجيلية بمصر، أول أمس، زيارته للعاصمة النرويجية أوسلو، بعد مشاركته في المجلس الدولي لرابطة الكنائس البروتستانتية «CPCE» في أوروبا، ومن المقرر أن تستمر جولة رئيس الطائفة الرعوية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، لزيارة عدد من الكنائس الإنجيلية العربية في عدد من الولايات الأمريكية يلتقي خلالها قادة وقسوس وخدام الكنائس الإنجيلية.