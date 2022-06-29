رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ مفتي الديار بعيد الأضحى المبارك

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بعيد الأضحى المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الأربعاء، بمقر دار الإفتاء.

الإفتاء تلتحم مع قضايا الوطن

وقال «زكي»، خلال اللقاء، إن دار الإفتاء تلتحم مع قضايا الوطن وتأثيرها الحقيقي في الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال دورها الوطني التوعوي للمصريين، مضيفًا: «نعتز بعلاقة المحبة المصرية الوطنية مع مفتي الديار المصرية».

قوة وأصالة العلاقة

وأعرب فضيلة المفتي عن اعتزازه الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الفطر، مشيرًا إلى قوة وأصالة العلاقة، قائلًا: «تربطنا علاقة أصيلة مع الطائفة الإنجيلية ونعتز بزيارة الدكتور القس أندريه زكي، وتهنئة المصريين في الأعياد فرحة حقيقية، وتعبر عن اندماج المجتمع وصلابته».