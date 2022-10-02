السجن 15 عامًا للمتهم بقتل زوجته لخلافات بينهما في الغربية

قضت محكمة جنايات المحلة، الدائرة الأولى، بمعاقبة قاتل زوجته في عيد الفطر الماضي، وتعمل مدرسة في معهد أزهري ابتدائي بالغربية، 15 عامًا وذلك بعد سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى ثاني أيام عيد الفطر الماضي، عندما تلقى مأمور مركز شرطة قطور بلاغًا من شقيقة المجني عليها «تهاني. أ، 40 عاما»، مدرسة في المعهد الديني الابتدائي بقرية بلتاج بالغربية، بتغيبها عن المنزل من يومين، وتتهم زوجها بالسبب في اختفائها، ويدعى «إبراهيم. ا»، 43 عاما، مزارع، خاصة وأنه ادعى أنها سرقت الذهب الخاص بها وتركت المنزل.

الجريمة وقعت ثاني أيام عيد الفطر الماضي

كشفت تحريات المباحث الجنائية، بمركز شرطة قطور، أن وراء الواقعة زوجها وقام بقتلها، وبسؤال ابن الضحية أكد أنه كان في فسحة في مدينة قطور ثاني أيام عيد الفطر، وبمجرد عودته فوجئ باختفاء والدته، وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات المحلة، التي أصدرت قرارها السابق.