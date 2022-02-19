جنايات المحلة تؤجل محاكمة المتهمين بالسطو الإلكتروني لـ26 مارس المقبل

أصدر المستشار سامح عبد الله رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم قرارا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين وعلى رأسهم شاب وفتاة لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الابتزاز والسطو الإلكتروني والاتجار بالبشر للأسر والعائلات إلى جلسة محاكمة 26 مارس المقبل لحين سماع أقوال شهود عيان والاطلاع على وثائق مستندات إدانة المتهمين في الوقائع المنسوبة لهم.

تأجيل محاكمة السطو الإلكتروني والابتزاز لجلسة 26 مارس

واستمعت هيئة المحكمة للمرافعة المحامين الموكلين عن الضحايا والذين طالبوا بالتوقيع أقصى عقوبة جنائية على المتهمين والاطلاع علي أدلة وثائق إدانتهم فضلا عن عرض كافة الإحراز من فيديوهات والصور موقفه لوقائع التشهير في شأن أعراض وشرف الضحايا وعرضها علي الجهات المختصة.

محامي الدفاع عن الضحايا والمتهمين يطالبون بالإنصاف والإجراءات اللازمة

في المقابل قدم محامو الدفاع عن المتهمين طلبا ببطلان تحريات المباحث والتي تدين المتهمين في ارتكاب وقائع التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم أعطي تعليماته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بإحالة شاب وفتاة متهمين بتكوين تشكيل عصابي للسطو الإلكتروني والإتجار بالبشر، إلى محكمة جنايات المحلة، وذلك من خلال نشر صور الحياة الخاصة وفبركتها للأسر وعائلات، بقصد التربح والابتزاز مادياً.

تفاصيل صادمة في قضية الابتزاز الإلكتروني للمتهمين

كما شدد المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، في بانتقال فريق النيابة العامة، على سرعه التنسيق مع الجهات الأمنية لضبط الجناة الهاربين، ومحاسبتهم جنائياً.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أسر وعائلات من ضحايا التشكيل العصابي، في البلاغ الذي يحمل رقم 11626 جنايات قسم أول المحلة لسنة 2021، والتي كشفت عن وقوعهم تحت طائلة الابتزاز والجرائم الإلكترونية، بقصد تجارة البشر، ونشر صورهم في أوضاع فاضحة مفبركة.

وأفادت المصادر إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن شروع المتهمين في استخدام برامج ممولة، تدعم تقنية التجسس والهاكرز لاختراق حسابات ضحاياهم، ونشر صورهم على صفحات ومواقع إباحية بقصد التشهير والابتزاز المادي والعيني، وهو ما ثبت عبر تقارير خبراء في الجرائم الإلكترونية.

تحقيقات النيابة العامة تكشف إدانه المتهمين في واقعة التشهير

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من المقدم خالد عمار، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من أسرتين تعرضا للسطو الإلكتروني والهاكرز من جانب فتاة تُدعى «داليا ق.»، 25 سنة، مقيمة بقرية «ميت حبيب»، في نطاق مركز سمنود، وشاب آخر يُدعى «محمود م.»،31 سنة، مقيم بشارع «شكري القواتلي»، بدائرة قسم أول المحلة، وكلاهما هاربين، تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبطهما.

وأفادت البلاغات عن تعرض أصحابها للسطو والابتزاز على أيدي المتهمين، عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيهم رسائل من أشخاص مجهولين بابتزازهم بطرق غير مشروعة، وتهديدهم بنشر صورهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية، لسرعة ضبط الجناة الهاربين وتسليمهم للعدالة، والانتقال إلى موقع البلاغات المقدمة ضد التشكيل العصابي الذي يقوده شاب وفتاة.

فرق بحث جنائية تطارد المتهمين في واقعة السطو الإلكتروني

وأفادت التحريات الأمنية التي باشرها الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم أول المحلة، عن هروب الشاب والفتاة من محال إقامتهما إلى أماكن مجهولة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.