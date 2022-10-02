أنغام تكشف عن موعد عرض برنامجها الجديد.. «حكايات لأول مرة»

كشفت الفنانة أنغام عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن موعد إذاعة برنامجها الغنائي الجديد «أنغام»، الذي يحمل اسمها، في أول تجربة لها كمقدمة برامج.

موعد عرض برنامج أنغام

ونشرت أنغام البوستر الدعائي للبرنامج، وعلقت عليه قائلة: «أنغام الخميس والجمعة 9 مساء على DMC بتوقيت القاهرة، الخميس 10:30 مساء على تليفزيون دبي، بتوقيت دبي».

أنغام تروج لبرنامجها الجديد

وروجت أنغام أمس لبرنامجها الجديد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»؛ إذ نشرت البرومو التشويقي له، وعلقت عليه قائلة: «سعدت بالحديث مع نجوم الغناء وزملائي العزاز عن شغفنا بالموسيقى، وعشنا معا حلمنا وغنينا مع بعض وغنوا أغانيهم كما لم تسمعوها من قبل، وحكينا حكايات أول مرة تتحكي، وعشنا رحلة من المتعة لكم جمهوري الراقي المحترم أهديكم لحظات ومشاعر صادقة وراقية أتمنى لكم مشاهدة ممتعة أنغام على DMC وتليفزيون دبي».

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا أغنية «عارفة قيمتي»، التي تعاونت فيها مع الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع تميم، وميكس وماستر أمير محروس.