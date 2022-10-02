إحالة أوراق قاتلي شهيد الشهامة بالبحيرة للمفتي.. و6 نوفمبر النطق بالحكم

أصدرت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 12 المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية بمحافظة البحيرة، اليوم، قرار إحالة أوراق المتهمين بقتل الشاب محمد جمعة المناخلي، والمعروف إعلاميا بشهيد الشهامة، إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة 6 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلي شهر مايو الماضي، حين تقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال مستشفى إيتاي البارود جثة هامدة لشاب مقيم غرب إيتاي البارود مصاب، إثر إصابته بـ3 طعنات نافذة بالجسم أدت إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

وتوصل ضباط المباحث إلى أنه أثناء عودة المجني عليه لمنزله تبين وجود لص يحاول سرقة «توك توك» خاص بزوج شقيقته متوقف أمام منزله وعندما منعه من السرقة، قام المتهم بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته.

ضبط مرتكبي الواقعة

وفر المتهم هاربا مع آخر كان بينتظره داخل سيارة، ووجه مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث جنائي وبمشاركة قطاع الأمن العام، تمكنت جهود فريق البحث من ضبط مرتكبي الواقعة.

وتبين أن المتهم الأول مرتكب الواقعة يدعى «محمد.ع»، 26 عاما، له معلومات جنائية، والآخر «هشام.ر»، صديق المتهم الأول، ووجه له تهمة الاشتراك في القتل مع المتهم الأول ومساعدته في الهرب من مكان الواقعة باستخدام السيارة الخاصة به.

كانت قد قررت جهات التحقيق في البحيرة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل محمد المناخلى، أمام منزله بغرب ايتاي البارود في القضية المعروفة إعلاميا باسم "شهيد الشهامة" وقيدت القضية برقم 19847 جنايات ايتاي البارود لسنة 2022 .