حكاية متهم متخصص في سرقة السيارات بالقاهرة.. «كسر زجاج ومفتاح مزيف»

«براقب الأول العربية وبعد كدة بستنى صاحبها يسيبها ويطلع البيت، وأروحلها أنا بليل والدنيا هادية، وبعد ما اتأكد إن مفيش حد في الشارع كنت بحاول الأول بمفتاح صعنته مخصوص، ولو منفعش كنت بكسر الإزاز»، بهذه الكلمات بدأ المتهم بسرقة السيارات في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، حديثه أمام جهات التحقيق المعنية بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية من تفاصيل بشأن المتهم المتخصص في سرقة السيارات بالقاهرة، بعد إعلان القبض عليه أمس الجمعة، فإنه يبدأ في التخطيط لسرقة السيارات عندما يتركها أصحابها، ليراقب السيارة على مدار فترات طويلة حتى يتأكد أن المنطقة خاوية من المارة ولا أحد يراه، على أن يتأكد قبلها أنه يوجد داخل السيارة شيئاً قيماً يمكنه سرقته.

فتح السيارات بمفتاح مُصنع أو كسر الزجاج

بعد التأكد من أن كل شيء على ما يُرام، يبدأ في الاقتراب من السيارة ومحاولة فتحها أولا بمفتاح مزيف صنعه خصيصاً لفتح أبواب السيارات، وفي حال عدم نجاحه في فتح السيارة، يلجأ إلى الخطة البديلة وهي كسر زجاج السيارة، ثم يسرق ما بداخلها سريعاً قبل الفرار.

واقعة السرقة الأخيرة

ومنذ يومين فقط كانت السرقة الأخيرة، عندما خطط لسرقة إحدى السيارات في منطقة مدينة نصر يمتكلها أحد الأشخاص، أجنبي الجنسية، عندما تركها أمام منزله، ولكنه كان سيئ الحظ هذه المرة، ليتم ضبطه أثناء سرقة السيارة بعدما كسر زجاجها، من جانب أجهزة الأمن التابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

اعتراف المتهم وإحالته النيابة العامة

وبعد مواجهة المتهم المتخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر بما هو منسوب إليه، اعترف على الفور على بكافة الاتهامات، موضحاً خلال التحقيقات أنه ارتكب واقعتي سرقة أخرتين بنفس الأسلوب، وأرشد عن كافة المسروقات السابقة والتي تعرف عليها المجني عليهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه، وإحالته إلى النيابة العامة من أجل استكمال التحقيقات.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وعن العقوبة المنتظرة على المتهم، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المادة رقم 318 من قانون العقوبات تنص على معاقبة السارق مدة لا تتجاوز سنتين على السرقة التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، في حين يُعاقب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.