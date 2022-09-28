أليك بالدوين متهم محتمل في قضية «Rust».. ومحاميه: تكهنات خاطئة

يواجه الممثل الأمريكي أليك بالدوين، احتمالية توجيه تهم إليه في حادث إطلاق النار الذي وقع العام الماضي، داخل موقع تصوير فيلم «Rust»، وتسبب في وفاة مديرة التصوير هالينا هتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا، وذلك وفقًا لما أعلنته محامية مقاطعة «سانتا في»، ماري كارماك ألتويس.

وقالت محامية مقاطعة «سانتا في» في مقطع فيديو: «في غضون أسابيع إن لم يكن أيام، من تلقي التقرير النهائي من مكتب العمدة، سنوجه اتهامات جنائية إلى ما بين شخص وأربعة أشخاص، ومن المحتمل أن تختلف تلك الجرائم وفقًا لقانون جرائم القتل»، وفقًا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

في خطاب إلى مجلس إدارة نيو مكسيكو المالي، ذكر مكتب المدعي العام: «أحد المتهمين المحتملين هو الممثل السينمائي المعروف أليك بالدوين»، مضيفًا أن القضية «قد تتطلب ما يصل إلى 4 محاكمات منفصلة أمام هيئة محلفين».

محامي أليك بالدوين: توجيه الاتهامات لموكلي مجرد استنتاجات خاطئة

ومن جانبه، قال محامي أليك بالدوين، لوك نيكاس، في بيان: «بعض التقارير الإعلامية اليوم توصلت إلى استنتاجات خاطئة بناءً على خطاب من محامية (سانتا في)، لقد أوضحت أنها لم تتلق تقرير العمدة أو تتخذ أي قرارات بشأن المتهمين في القضية»، متابعًا: «في أثناء اتصالاتي بمكتب المدعى العام قبل بضعة أسابيع فقط، قيل لي إنه سيكون من السابق لأوانه مناقشة القضية لأنهم لم يراجعوا الملف بعد أو يتداولوا بشأن قرار الاتهام».

وأضاف في البيان: «يجب منح المدعي العام مساحة لمراجعة هذه المسألة دون التلميحات والتكهنات التي لا أساس لها من الصحة».

ملف قضية إطلاق النار في موقع تصوير فيلم «Rust»

وتلقى محققو شرطة مقاطعة «سانتا في»، تقارير الطب الشرعي المكتملة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في 2 أغسطس الماضي، كما أكدت السلطات في بيان صحفي الشهر الماضي، وأضاف البيان الصحفي أنه بمجرد انتهاء المحققين من مراجعة تقارير مكتب نيو مكسيكو الخاص بالسجل الطبي وسجلات الهاتف، سيتم إرسال ملف القضية إلى مكتب العمدة ومنها إلى المدعي العام للمراجعة وإقرار الاتهامات النهائية.