ضبط عاطل متهم بسرقة محل بقالة بالواحات.. فصل كاميرات المراقبة

أقدم عاطل على سرقة كمية من السجائر وماكينة شحن رصيد ومبلغ مالي من داخل أحد محال البقالة بمنطقة الواحات بالجيزة، وعقب ورود البلاغ إلى رجال الشرطة تم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

إخطار بالواقعة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة الواحات من أحد الأشخاص، 50 عاما، صاحب محل بقالة بمنطقة الباويطي بالواحات، باكتشافه سرقة محل البقالة الخاص به عن طريق كسر الشباك الخلفي وسرقة كمية من السجائر وماكينة شحن بها رصيد بمبلغ 1800 جنيه ومبلغ مالي 500 جنيه ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

ضبط مرتكب الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين وجود قطع سلك التيار الكهربائي عن الكاميرات، وبشكل فريق بحث برئاسة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل، 16 عاما، مقيم بنفس المنطقة، وعقب مواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، كما أرشد عن المسروقات، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

عقوبة جريمة السرقة

أما عن عقوبة جريمة السرقة، قال حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات حدد عقوبة ارتكاب جريمة السرقة، حيث تُصنف على أنها جناية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا توافرت شروط خمسة حددتها المادة 313، وفي الحالة الثانية تعد جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس طبقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.