«خبراء البيئة العرب»: القطاع الزراعي في مصر يشمل 10 ملايين فدان

قال الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، إن المنتدى العربي للمناخ في نسخته الأولى بالقاهرة عبر عن احتياجات وموارد تخص الطاقة والزراعة وغيرها.

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر بها قطاع زراعي ثري يشمل ما يقرب من الـ10 ملايين فدان بخلاف قطاعات الطاقة الجديدة؛ كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى خط الغاز الطبيعي.

واستطرد: «من المهم أن يكون هناك تنسيق دائم بين الأقاليم وشبه الأقاليم، وعلى مستوى القارة الإفريقية، ولذلك فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يكون له أي حديث عن المناخ إلا ويشير إلى مصر وأفريقيا، إذ أنه لا يتحدث عن مصر وحدها».

تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات

وأوضح أن مصر أصدرت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها، وهي استراتيجية يقبع الجزء الرئيسي فيها عن كيفية تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات: «بعض الناس يتصوروا أن تغير المناخ يلزم الدول ويوقع عليها تبعات تؤثر على النمو، ولكن إحنا نعمل إعادة اتجاه للاقتصاد حتى يكون اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات».

رفع التوصيات للسكرتارية الدولية

وتابع: «كل منتدى يقدم مجموعة توصيات وبترفع للسكرتارية الدولية، لأن كل المقترحات اللي جارية من كل المنتديات على مستوى العالم تطرح أمام الجمعية العامة للمنتدى، وتشمل الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية تغير المناخ، وبالتالي فإن كل المناطق تقدم مقترحاتها من الآن وترسل للسكرتارية الدولية، ثم في المجموعات للمناقشة، مع طرح كل ملف على حده لتلقي الآراء ومن ثم التصويت عليها».