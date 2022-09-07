مجدي علام: إفريقيا أكثر قارات العالم ظلما بسبب التغيرات المناخية

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن أفريقيا من أكثر قارات العالم ظلما بسبب التغيرات المناخية، إذ أن القارة لم تتسبب في أي انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري، كما أنها لم تفسد الكرة الأرضية كباقي الدول الصناعية الكبرى.

إفريقيا تستطيع تخفيف غازات الاحتباس الحراري

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن الاتحاد الأوروبي والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية الأكثر استفادة من الثورة الصناعية التي تمت على مدار 500 عام: «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن قارة أفريقيا أكثر من حديثه عن مصر بخصوص قدرتها على إحداث تخفيف لغازات الاحتباس الحراري».

علام: الدول الأفريقية لم تصلها أكثر من 32% من الدعم

واستطرد: «كان من المفترض أن تستفيد الدول الأفريقية بالدعم المقدم من قبل الشركات الخاصة الكبرى أو حكومات العالم المتقدم، ولكن رغم تكرار الوعود لم تتجاوز قيمة الدعم الحقيقي الواصل للدول الأفريقية أو النامية عموما الـ32% من المبالغ التي خصصتها وكالات تمويلية كبرى».

وأوضح أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، كان لها دور في توضيح المشكلة المتعلقة بالتغيرات المناخية، التي تهتم بها دول جميع العالم.

وأكد أنه بالنسبة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، هناك محور أولي يقضي بحماية النظم البيئية من الخطر الذي تسببه على مستوى الكرة الأرضية، وتهديد مظاهر الحياة على الأرض.

وتابع: «الرئيس السيسي دائما ما يتحدث في المحافل الدولية عن ضرورة التمويل اللازم للدول النامية كي تواكب جزءا مما حققته الدول الصناعية الكبرى».