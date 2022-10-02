رئيس وكالة الفضاء المصرية: نعمل على خلق جيل جديد من المهندسين المبتكرين

أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الشباب والنشء هم مستقبل مصر وأن الوكالة تتبنى العديد من الأنشطة لتنمية ملكات الابتكار في إطار استراتيجية توطين صناعة الفضاء في مصر حيث تعد تنمية مهارات شباب المستقبل هي العنصر الأساسي لنجاح توطين هذه الصناعة.

أضاف رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تتبنى أنظمة كثيرة في سبيل هذه الاستراتيجية في مجالات الهندسة والأعمال وتوفر فرص تدريبية لخلق جيل جديد من الشباب المصري الذي يعمل في مجالات توطين صناعة الفضاء، مشيرا إلى أنه تم ربط الوكالة بمعامل كلية الهندسة بجامعة بنها في إطار التعاون المشترك.

تفاصيل فعاليات هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء بجامعة بنها

جاء ذلك في كلمة رئيس وكالة الفضاء المصرية، في ختام فعاليات هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء المحلي برعاية وحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور محمود المغربي المشرف على قطاع خدمة المجتمع والبيئة بالجامعة، وأحمد شعلان مدير مؤسسة شعلان الراعي الرسمي للهاكاثون وممثلي الجمعية المصرية للعلوم والهندسة على مدار يومين بمشاركة فرق مثلت محافظات الجمهورية حيث فاز 3 فرق منها بالمراكز الـ3 الأولى.

تشجيع جيل جديد من علماء المستقبل

وقال رئيس جامعة بنها في كلمته إنه جرى توفير كافة المساعدات لجميع المشاركين ولجان التحكيم لتنظيم الفاعليات في إطار شراكة الجامعة المتميزة مع الجمعية ووكالة الفضاء المصرية، مشيدا بمستوى المشاركين في الهاكاثون والمشروعات التي قدموها في مجالات الفضاء والروبوت مما يعزز تشجيع الجيل الجديد على أن يكونوا علماء المستقبل لخدمة الوطن والتنمية والارتقاء بصناعة الفضاء وتحقيق الحلم في توطينها في مصر.

أضاف وليد خالد منسق المبادرة والقائد المحلي لأنشطة ناسا بنها والجمعية المصرية للعلوم والهندسة، أن فعاليات الهاكاثون استمرت لمدة يومين بالتنسيق مع جامعة بنها وشاركت به العديد من الفرق من مختلف أنحاء الجمهورية لدعم الشباب المشاركين من طلاب المدارس المصرية في أنشطة تطبيقات الفضاء المحلي.