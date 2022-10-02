إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ربع نقل وموتوسيكل بأسيوط

أصيب شخصان بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وموتسيكل على طريق «أسيوط- الغنايم» عند قرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بقرية المشايعة

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارا من رئاسة مركز ومدينة الغنايم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة وموتسيكل على طريق «أسيوط - الغنايم» بقرية المشايعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث بين سيارة ربع نقل وموتسيكل عند محطة وقود المشايعة بحري مما أدى إلى انقلاب سيارة الربع نقل ونتج عن الحادث إصابة سائق السيارة وقائد الموتوسيكل بجروح خطيرة وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة ورفع آثار الحادث.

حادث انقلاب تريلا محملة بـ900 أسطوانة بوتاجاز

وفي سياق آخر، شهد طريق «أسيوط - الغنايم» عند قرية ريفا بمركز أسيوط حادث تصادم تريلا محملة بـ900 أسطوانة بوتاجاز وسيارة نصف نقل مما أدى إلى انقلابها بجانب الطريق وإصابة قائدها.