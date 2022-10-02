«السياحة» تحذر من سفر أي مواطن للعمرة دون الحصول على باركود البوابة

حذرت وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية من إصدار أي تذاكر سفر للمعتمرين إلا بعد التأكد من حصولهم على الباركود التنظيمي الصادر من البوابة المصرية للعمرة وفقا للآلية المحددة في هذا الإطار، وذلك حرصا على عدم تعرض شركات السياحة المخالفة للتعليمات للمساءلة القانونية.

لا سفر للعمرة دون باركود البوابة

وأضافت وزارة السياحة والآثار خلال الخطاب الذي أرسلته اليوم إلى غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه لا يجوز سفر أي معتمر لأداء العمرة دون الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة، وذلك وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 والخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم الشركات السياحية لرحلات العمرة.

إعلان الخطة التشغيلية

ومن جهته، قال حسام الحلو، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن خطاب وزارة السياحة يحث الشركات المنظمة لرحلات العمرة على عدم إجراء أية حجوزات مؤكدة لبرامج العمرة أو تحديد موعد انطلاق الرحلات مع المواطنين، وذلك حتى تصدر الخطة التشغيلية لموسم العمرة.

وأضاف الحلو، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك غموضا حتى الآن بالنسبة لرحلات العمرة التي كان مقررا مسبقا سفرها خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري في ظل عدم صدور الخطة التشغيلية للموسم حتى الآن، موضحا أن الرأي الغالب حتى الآن هو استثناء تلك الرحلات من الخطة وتسفيرها في مواعيدها وذلك تنفيذا لتعاقدات شركات السياحة وحرصا على سمعتها أمام عملائها خاصة أنه جرى الإعلان من قبل وزارة السياحة عن أن رحلات العمرة تنطلق أول شهر أكتوبر 2022.

ويشار إلى أن هناك عددا قليلا من الشركات أعلنت مواعيد رحلات العمرة الخاصة بها خلال الأيام الأولى من الشهر الجاري.